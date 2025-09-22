Stars Covid: Steve Martin muss Auftritte canceln

Steve Martin at CMA Awards Nashville Nov 2015 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2025, 11:00 Uhr

Der Komiker hat sich mit dem Coronavirus infiziert und musste deshalb einige Gigs abblasen.

Steve Martin musste zwei Termine seiner Comedy-Tour absagen, nachdem er sich wenige Stunden vor dem Auftritt mit Covid infiziert hatte.

Der 80-jährige Komiker und sein langjähriger Partner Martin Short (75) sollten am Wochenende im Rahmen ihrer ‚The Dukes of Funnytown!‘-Tour in Virginia Beach und Richmond auftreten. Steve Martin kündigte die Absagen der Gigs jedoch kurz zuvor in einem Instagram-Post an. Er schrieb online: „Liebe Leute in Virginia Beach und Richmond. Leider habe ich Covid bekommen. Ich kann die Shows, die ihr verdient, unmöglich spielen. Marty und ich müssen also heute und morgen absagen. Aber wir werden unter besseren Umständen zurückkehren.“ Zu dem Beitrag veröffentlichte er ein Foto eines Hundes mit Mickey-Mouse-Ohren. Wenige Stunden später teilte er ein weiteres Bild: einen Teststreifen mit positivem Covid- und negativem Grippeergebnis, mit der Bildunterschrift: „Hey! Keine Grippe!“

Die Ticketinhaber erhalten laut den Veranstaltern ihr Geld zurück. Fans wünschten ihm in den Kommentaren gute Besserung. Einer schrieb: „Ich hoffe, es geht dir bald besser, Steve. Pass gut auf dich auf.“ Ein anderer meinte: „Bitte komm zurück, wenn es dir besser geht. Ich wollte dich seit über 40 Jahren live sehen.“ Der nächste Auftritt von Steve und Martin ist nun am 4. Oktober in Florida geplant – ein nachgeholter Termin vom Januar, als Martin selbst positiv auf Covid getestet wurde. Die Tour soll dann in Las Vegas, Boston, Pittsburgh und Austin fortgesetzt werden und im April 2026 in Cleveland enden.

Steve und Martin besuchten am vergangenen Sonntag gemeinsam mit ihrer ‚Only Murders in the Building‘-Kollegin Selena Gomez die Emmy Awards. Die Hulu-Serie, die mittlerweile in ihre fünfte Staffel geht, veröffentlicht wöchentlich neue Episoden. Bei der diesjährigen Preisverleihung erhielt die Show sieben Nominierungen, darunter eine Schauspielnominierung für Martin, konnte jedoch keinen Preis gewinnen. Seit dem Debüt wurde die Serie insgesamt 56 Mal nominiert und gewann sieben Trophäen. Die Comedy-Show dreht sich um Steve, Martin und Selena als New Yorker Nachbarn Charles-Haden Savage, Oliver Putnam und Mabel Mora: allesamt Amateurdetektive, die in eine Reihe brutaler Mordfälle verwickelt werden. In Staffel fünf treten neue Gaststars wie Renée Zellweger, Keegan-Michael Key, Christoph Waltz und Logan Lerman auf. Die ersten drei Episoden wurden am 9. September veröffentlicht, weitere Folgen erscheinen jeweils dienstags.