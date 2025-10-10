Film Dakota Fanning ist nach ‚Vicious‘-Erfahrung beeindruckt von Horrorfilmschauspielern

Dakota Fanning hat ein neues Maß an Respekt vor Schauspielern, die an Horrorfilmen arbeiten, nach ihrer anstrengenden Erfahrung mit ‚Vicious‘.

Die 31-jährige Schauspielerin spielt in Regisseur Bryan Bertinos neuem Horrorfilm mit, und Fanning sagte nun, sie sei „super beeindruckt“ von Schauspielern, die häufig in diesem Genre arbeiten, nachdem ‚Vicious‘ sie an ihre Grenzen gebracht habe.

„Es gab ein paar Dinge, die wegen der Drehorte nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht werden konnten, aber das meiste wurde in der richtigen Reihenfolge gedreht, was super, super hilfreich war“, sagte Fanning in einem Interview mit ‚Bloody Disgusting‘. „Weil, ja, man muss die ganze Zeit auf Level Zehn sein. Es ist viel Weinen und viel Schreien. Es gibt keinen Weg darum herum. Du musst einfach dahin gehen und es machen.“ Gerade dieses emotionale Schauspiel habe sie vorher sehr nervös gemacht, weil sie nicht wusste, wie die Erfahrung sein und ob es einen Tag geben würde, an dem sie einfach nicht mehr weinen könne.

Fanning beschrieb ihre Erfahrung mit ‚Vicious‘ als eine Herausforderung der Ausdauer und sagte, sie habe Drehtage oft „wirklich müde“ beendet, wegen der intensiven Emotionen, die sie am Set zeigte. Sie fuhr fort: „Aber aus irgendeinem Grund konnte ich es immer aufrechterhalten. Dann bist du am Ende des Tages einfach wirklich müde. Es ist einfach eine Herausforderung der Kondition, die es erfordert.“ Und sie fügte hinzu: „Ich bin super beeindruckt von Leuten, die in vielen Horrorfilmen mitspielen und für die das ihr bevorzugtes Genre ist, weil es harte Arbeit ist. Es ist harte Arbeit.“