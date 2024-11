Er tritt bei Florian Silbereisen auf „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“: So mischt Thomas Gottschalk mit

Thomas Gottschalk hat eine wichtige Aufgabe in "Das Adventsfest der 100.000 Lichter". (ili/spot)

SpotOn News | 29.11.2024, 15:08 Uhr

Thomas Gottschalk ist für einen der Show-Höhepunkte bei der Jubiläumsausgabe von Florian Silbereisens "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" verantwortlich. Der Entertainer liest die Adventsfest-Geschichte.

Moderator Thomas Gottschalk (72) hat beruflich betrachtet eine turbulente Woche hinter sich. Der Entertainer kündigte das Ende seines "Supernasen"-Podcasts an. Als nächstes steht aber etwas Schönes auf dem Programm: die Weihnachtsshow "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" (30. November, 20:15 Uhr, das Erste) von Florian Silbereisen (43). Gottschalk ist einer der prominenten Gäste. Und wie der MDR auf Nachfrage von spot on news am Freitag erklärt, kommt dem großen Entertainer eine bedeutungsvolle Aufgabe zu.

"Einer der Höhepunkte der Show"

"Thomas Gottschalk wird in der 'Adventsfest'-Show in diesem Jahr die 'Adventsfest'-Geschichte lesen. Die 'Adventsfest'-Geschichte ist seit Jahren einer der Höhepunkte der Show", erklärte eine Sprecherin des Senders. Den Part hätten in den vergangenen Jahren schon einige "legendäre Stars" übernommen.

Namentlich genannt werden: Senta Berger (83), Mario Adorf (94), Marianne Sägebrecht (79), Michelle Hunziker (47), Dieter Hallervorden (89), Guido Maria Kretschmer (59, er las 2023) sowie die bereits verstorbenen Filmstars Hannelore Elsner (1942-2019), Ruth Maria Kubitschek (1931-2024), Christiane Hörbiger (1938-2022) und viele mehr.

Auch diese Gäste kommen zum "Adventsfest"-Jubiläum

Vor zwanzig Jahren strahlte das Erste zum ersten Mal die Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte aus, damals noch unter dem Titel "Das Adventsfest der Volksmusik". Zum Jubiläum hat sich Florian Silbereisen bekannte Gäste aus Pop und Schlager eingeladen: DJ Ötzi (53), Andy Borg (64), Ella Endlich (40), Ross Antony (50), Wincent Weiss (31), Semino Rossi (62), Inka Bause (56) sowie Rolf Zuckowski (77) werden diesmal dabei sein.

Der Sender hat außerdem einen "ganz besonderen Überraschungsgast" angekündigt. Spekuliert wird über Helene Fischer (40), Superstar und Silbereisen-Ex, die gerade ein Album mit Kinderliedern veröffentlicht hat.