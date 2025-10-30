Film David Dastmalchian und Kelly Marie Tran spielen im Thriller ‚Kodak Super-XX‘

Bang Showbiz | 30.10.2025, 18:00 Uhr

David Dastmalchian und Kelly Marie Tran spielen im von Ron Perlman produzierten Thriller 'Kodak Super-XX'.

David Dastmalchian und Kelly Marie Tran werden in dem psychologischen Thriller ‚Kodak Super-XX‘ die Hauptrollen übernehmen.

Der 50-jährige Schauspieler und die 36-jährige ‚Star-Wars‘-Darstellerin führen laut ‚Deadline‘ Regisseur Auden Buis Spielfilmdebüt an. Der Neo-Noir, geschrieben von Tony Rettenmaier (‚They Cloned Tyrone‘), wird als „eine packende Geschichte über Einsamkeit, Kunst und den Moment, in dem Kreation und Besessenheit ineinander verschwimmen“ beschrieben.

‚Kodak Super-XX‘ erzählt die Geschichte von Linh (Tran), einer stillen Frau, deren zurückgezogenes Leben sich um ihre Arbeit als Fotolaborantin in einem der letzten Boutique-Fotolabore der Stadt dreht. Ihr einsames Dasein nimmt eine paranoide Wendung, als sie sich mit einem mysteriösen Fremden (Dastmalchian) einlässt, dessen Fotos ein dunkles Geheimnis enthüllen. Der Film wird von Ron Perlmans neu gegründeter Produktionsfirma Asylm Studios produziert. Bui erklärte: „Ich freue mich sehr, dass Asylm Studios ‚Kodak Super-XX‘ als ersten Spielfilm ausgewählt hat. Das Studio steht für die Rückkehr zum Filmemachen in seiner reinsten Form – mit Fokus auf Handwerk, Geschichte und vor allem auf die Menschen, die alles möglich machen.“ Dastmalchian wird außerdem gemeinsam mit Jen Iacobino (‚Good Fiend‘), Juel Taylor, Josh Feldman und Sean King O’Grady unter dem Banner von Death Ground Films als Produzent tätig sein. Executive Producer sind Feras Majid Shammami von Robinwood7 sowie Ron Perlman und Willie Morris für Asylm Studios.

Dastmalchian ist im Thriller-Genre kein Neuling; er spielte zuvor in dem 2023er Film ‚Late Night with the Devil‘ mit. Trotzdem gab der ‚Oppenheimer‘-Darsteller zu, dass es ihm aufgrund seiner Angstzustände schwerfällt, Horrorfilme zu schauen. In einem Gespräch mit ‚Junkee‘ sagte er: „Ich kämpfe stark mit Angst und aufdringlichen Gedanken und muss oft zu mir selbst sagen: ‚Das ist nur ein Gefühl. Es ist in fünf Minuten oder einer Stunde vorbei. Es ist nur ein Film.‘ Und das ist, meiner bescheidenen Horror-Nerd-Meinung nach, wunderbar kathartisch.“