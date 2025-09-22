Film David Lynchs Haus in Los Angeles steht für 15 Millionen Dollar zum Verkauf

Bang Showbiz | 22.09.2025, 09:00 Uhr

Das Anwesen des verstorbenen Filmemachers soll für eine stolze Summe verkauft werden.

Das Anwesen von David Lynch in Los Angeles wird derzeit für 15 Millionen US-Dollar angeboten.

Der ‚Twin Peaks‘-Regisseur, der im Januar 2025 im Alter von 78 Jahren an einem Herzstillstand in Folge einer Lungenemphysem-Erkrankung starb, nutzte das Anwesen in den Hollywood Hills viele Jahre als kreativen Rückzugsort. Dort schnitt er unter anderem seinen Kultfilm ‚Mulholland Drive‘, und eines der Gebäude ist auch im 1997 erschienenen Thriller ‚Lost Highway‘ zu sehen. Wie die ‚Washington Post‘ berichtet, legt die Familie des Filmemachers besonderen Wert darauf, dass künftige Käufer den einzigartigen filmischen und architektonischen Charakter des Anwesens bewahren. Makler Marc Silver von ‚The Agency Beverly Hills‘ erklärte: „Käufer müssen sehr gut vorqualifiziert sein, um das Anwesen überhaupt besichtigen zu können. Der starke Wunsch der Familie ist es, dass der nächste Eigentümer das, was David geschaffen hat, bewahrt, erhält und ehrt.“

Das Gelände umfasst 2,3 Hektar an der Senalda Road und besteht aus sieben Gebäuden mit insgesamt zehn Schlafzimmern und elf Badezimmern, die sich auf mehr als 1.000 Quadratmeter verteilen. Herzstück ist das sogenannte Beverly Johnson House, das in den 1960er-Jahren von Lloyd Wright, dem Sohn von Frank Lloyd Wright, entworfen wurde. Lynch erwarb das Haus 1987 und kaufte später zwei benachbarte Grundstücke hinzu. Eines nutzte er als Büroräume für seine Firma Asymmetrical Productions, ein anderes beherbergte seinen Vorführraum sowie seine Schnittsuite. Richard Barney, Professor für Englisch an der University of Albany, der Lynch mehrfach für ein Buch interviewte, erinnerte sich: „Sobald man es sieht, erkennt man es wieder und erinnert sich daran, dass es das Haus der Madisons ist. Vor Ort ist es nicht so unheimlich, wie es im Film dargestellt wurde.“

1991 beauftragte Lynch zudem Eric Lloyd Wright, den Enkel von Frank Lloyd Wright, mit dem Bau eines Pools und eines Poolhauses. Makler Silver betonte, dies sei das einzige bekannte Anwesen, an dem drei Generationen der berühmten Architektenfamilie Wright mitgewirkt hätten. Trotz seiner Größe habe das Anwesen eine geheimnisvolle Ausstrahlung bewahrt, so Barney: „Es strahlte tatsächlich ein Gefühl wie ein Labyrinth aus. Er liebte es, einen Teil davon sowohl in seinen Filmen als auch in ‚Twin Peaks‘ einzufangen, zum Beispiel die Black Lodge.