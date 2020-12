26.12.2020 11:30 Uhr

Die 12 Nervensägen des Jahres (die wir ins Herz geschlossen haben!)

Julian F.M. Stoeckel präsentierte in den letzten Monaten in seiner kleinen Show "Die Nervensägen des Jahres" - bekannt von Bühne, Film und Fernsehen. Am Ende des Jahres zieht er gemeinsam mit klatsch-tratsch.de Bilanz und siehe da, manch Zeitgenossen haben wir sogar ins Herz geschlossen.

Wie immer können die Leser von klatsch-tratsch.de in unserer Realtime-Umfrage abstimmen. Das aktuelle Ergebnis wird dann angezeigt. Im Video werden einige Kandidaten vorgestellt und ganz unten geht’s zur Abstimmung! Wer macht 2000 das Rennen?

Bachelorette Melissa Damila

Melissa hat genervt, weil sie IMMER gelacht hat, auch wenn es nichts zu lachen gab. TROTZDEM: War sie zwischen den ganzen Botox-Bacheloretten erfrischend natürlich und bodenständig.

Andreas Robens

Hat im „Sommerhaus der Stars“ ANFANGS als vollgetankter Bluthochdruck-Brüllaffe Haus und Hof und Publikum terrorisiert – am Ende aber die größte Entwicklung vollzogen – und den ehrlichsten Auftritt hingelegt. Der Pumper hat Herz gezeigt.

Heidi Klum

Hat uns in diesem Jahr genervt, weil sie uns eigentlich immer irgendwie nervt. Vielloeicht auch, weil xe sich bei Instagram gelegenlich austobt wie eine 14-Jährige. Aber: Sie hat das Image der Nervensäge perfektioniert – und ist darüber hinaus einfach unser größter und vielleicht glücklichster Exportschlager!

Pietro Lombardi

Er hat in diesem Jahr endlich seine große Liebe gefunden – und wir mussten alles digital mit ansehen. Auch das Scheitern nach gefühlt vier Wochen. Trotzdem: Pietro bleibt einfach ein sehr herzlicher und liebevoller und großzügiger Mensch. Zum Knuddeln.

Claudia Obert

Sie hat sich bei „Promis unter Palmen“ mit Désirée Gerda Saskia Pamela Amneris Aida Nick (so der vollständige Name) einen beschwipsten Bitchfight bis an die Grenzen des guten Geschmacks geliefert. Aber, anders als ihre alternde Erzfeindin, ist Claudia („Life is a party. And no Campari, no Party!“) dabei wahnsinnig unterhaltsam – und absolut nicht boshaft! Stößchen!

Oliver Pocher

Der Entertainer und bald vierfache Vater hat sich dieses Jahr ordentlich ausgebreitet. Im Fernsehen eine eigene Late-Night-Show mit der Göttergattin. Und im Netz seine „Bildschirm-Kontrolle“, mit der er nicht nur inhaltsleere Influencerinnen vorführt, sondern immer wieder Stoff für Schlagzeilen lieferte.

Ennesto Monté/ Daniela Büchner

Von Daniela Büchner mag man halten was man will, sie spielt sich immer wieder geschickt nach vorn. Mit Ennesto Monté tritt nun in (angeblich) neuer Partner auf den Plan, der der Fünffachmutter die übertriebene Ernsthaftigkeit nimmt und ofensichtlich überhaupt nicht daran denkt, sich ernsthaft zu binden. Das bietet Raum für viel Komik. Zum Schießen!

Johannes Haller/ Jessica Paszka

Die typischen Vertreter jener Social-Media-Stars, die nur für kryptische Bildchen und Worte stehen und sonst gar nix zu bieten haben, wenn sie denn mal nicht im Fernsehen bei dusseligen Gesellschaftsspielchen mitwirkt müssen. Nun gibt’s ein Baby. Das ist es doch, was wir sehen wollen!

Frauke Ludowig

Die Klatschkönigin von RTL, die die Autoren hinter den Filmbeiträge bei „Exklusiv“ immer messerscharf nennt, als hätten sie was ganz Schlimmes verbrochen, demonstriert trotz ihrer Zurückhaltung eine Präsenz, die bewundernswert ist. Dabei wechselt sie gekonnt zwischen freudige Nachrichten-Verkünderin und Hiobs-Botschafterin.

Florian Silbereisen

Im ersten Lockdown schien der Meister des rollenden „R“ gefühlt jeden Samstagabend im TV besetzt zu haben. Seit Rex Gildo hat es nicht mehr so einen beschwingten Entertainer gegeben, der scheinbar vergessen hat den Kleiderbügel aus seinem Sakko rauszunehmen. Hossa! Und dann auch noch immer die selben Leute in seinen Schlagershows! Da kennt er kein Pardon! Das ist es, was wir wirklich lieben.

