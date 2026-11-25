Stars Die Kaulitz-Zwillinge gehen offen mit ihrer Doppelmoral um

Bill Kaulitz - Tom Kaulitz - Tokio Hotel - 31.12.2014 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2026, 14:15 Uhr

Die Kaulitz-Zwillinge gehen offen mit ihrer Doppelmoral um.

Bill und Tom Kaulitz setzen sich für den Tierschutz ein und genießen trotzdem gerne Fleisch.

Genau diese Kombination brachte den Musikern zuletzt Kritik ein. In ihrem Podcast ‚Kaulitz Hills‘ hatten die Zwillinge vergangene Woche ihren Unmut über die Pferdekutschen in Wien geäußert. Kurz darauf schwärmten sie allerdings vom Wiener Schnitzel. Für einige Zuhörer passte das nicht zusammen. Nun haben die Brüder auf die Vorwürfe reagiert und ihre Sicht auf das Thema Doppelmoral erklärt.

Tom Kaulitz griff die Diskussion in der aktuellen Podcast-Ausgabe direkt auf. „Wo fängt Doppelmoral an und wo hört Doppelmoral auf?“, fragte der 37-Jährige. Die Reaktionen auf ihre Äußerungen seien zahlreich gewesen. Rückblickend räumte er ein, dass der Übergang von den kritisierten Kutschpferden zum Lob für das Schnitzel vielleicht nicht besonders glücklich gewesen sei: „War vielleicht ein bisschen ungünstiges Timing.“

Grundsätzlich könne er den Einwand zwar nachvollziehen, betonte Tom. Schließlich hätten er und sein Bruder zwölf Jahre lang vegetarisch gelebt. Mit Fragen rund um Fleischkonsum, Veganismus und Tierleid habe er sich nach eigener Aussage intensiv auseinandergesetzt. „Ich habe mich mit keinem Thema in meinem Leben mehr beschäftigt als mit Vegetarismus, Veganismus, Tierleid und so weiter“, erklärte der Tokio-Hotel-Gitarrist.

Auch Bill machte deutlich, dass ihm Tierschutz keineswegs gleichgültig sei. Dass Menschen, die Fleisch essen, deshalb nicht für Tiere eintreten dürften, hält er allerdings für eine absurde Schlussfolgerung. „Zu Leuten zu sagen: ‚Ja, ihr dürft euch jetzt nicht für Tierschutz einsetzen, weil ihr Fleisch esst‘ – das finde ich maximal bescheuert“, sagte der Sänger. Er könne zwar verstehen, wenn Vegetarier ihre Überzeugungen öffentlich vertreten wollten. Dennoch sei für ihn gegenseitige Toleranz entscheidend: „Leben und leben lassen.“

Tom bezeichnete die Frage nach Doppelmoral als vielschichtig. Schließlich entscheide jeder selbst, wie häufig Fleisch auf dem Teller lande, aus welcher Haltung es stamme und ob man gelegentlich darauf verzichte. Auch ein zeitweilig vegetarischer Lebensstil und gleichzeitiges Engagement für Tiere seien für ihn miteinander vereinbar. Sein Fazit: Nahezu jedem Menschen lasse sich in irgendeiner Hinsicht widersprüchliches Verhalten nachweisen. Deshalb wolle er andere nicht vorschnell verurteilen.