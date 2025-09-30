Film ‚Die Simpsons‘ kommen 2027 zurück auf die große Leinwand

Bang Showbiz | 30.09.2025, 11:00 Uhr

Die legendäre Comic-Familie wird 2027 erneut in einem spektakulären Kinofilm zu sehen sein.

‚Die Simpsons‘ kehren ins Kino zurück.

Jahrzehnte nach dem ersten Kinofilm haben die Produzenten offiziell eine Fortsetzung von ‚Die Simpsons – Der Film‘ angekündigt, die am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen soll. Es ist inzwischen 20 Jahre her, dass der erste Film 2007 in die Kinos kam. Fans haben seitdem sehnsüchtig auf Nachrichten über eine Fortsetzung gewartet. Nun ist das Warten vorbei: Das Franchise kehrt mit einem zweiten Abenteuer ins Kino zurück. Details zur Handlung werden noch geheim gehalten.

Ein erstes Poster zeigt Homer Simpson (gesprochen von Christoph Jablonka), wie er rosa Donuts in den Händen hält, die mit einer Konfetti-Deko versehen sind. Der Slogan dazu lautet: „Homer kommt für einen Nachschlag zurück.“ Die Originalsprecherin von Lisa-Simpson, Yeardley Smith, hatte zuvor verraten, dass sie auf einen weiteren Film hoffe – am liebsten als Weihnachtsfilm. Die 61-jährige Schauspielerin, die Lisa seit 1989 in der langlebigen Zeichentrickserie spricht, sagte dem Portal ‚The Movie Dweeb‘: „Ich glaube wirklich, dass es einen zweiten Film geben wird, und meine Idee wäre, dass es ein Weihnachtsfilm werden sollte, damit er für alle Zeiten jedes Jahr Relevanz hat.“ Ihre Vorstellung deckt sich zufällig mit der Idee von Produzent Al Jean für das Serienfinale. Er sagte: „Ich habe einmal erwähnt, dass das Ende so aussehen könnte, dass in der letzten Folge die Familie wieder zum Weihnachtskrippenspiel aus der allerersten Episode zurückkehrt, sodass die ganze Serie ein durchgehender Kreislauf ist. So würde ich es beenden, wenn ich müsste.“

Im ersten Film verschmutzte Homer Simpsons die Wasserversorgung von Springfield, woraufhin die Stadt von der Umweltbehörde EPA unter eine riesige Glaskuppel gestellt wurde und die Simpsons zu Flüchtigen erklärt wurden. Der Film wurde ein großer Erfolg und spielte weltweit mehr als 500 Millionen Dollar ein. Yeardley Smith betonte, dass die Serie so bald kein Ende finden werde. Sie sagte: „Wir haben die Verlängerung für die Staffeln 33 und 34 bekommen, aber ich glaube, man würde uns rechtzeitig Bescheid geben, wenn es die letzte Staffel wäre. Schon allein, weil Disney, die Fox gekauft haben, mit Ausnahme von Fox News und Fox Sports, die Serie auch wegen Die Simpsons übernommen hat. Außerdem denke ich, dass man eine letzte Staffel massiv vermarkten und dadurch Unsummen an Werbeeinnahmen generieren würde.“ Die Schauspielerin meinte, es werde immer ein „Bedürfnis“ nach ‚Die Simpsons‘ geben. Sie fügte hinzu: „Wenn man bedenkt, wie viel Content Streamingdienste brauchen … Wenn jemand buchstäblich eine ganze Serie an einem Wochenende durchschaut, bist du erledigt! Wie stillst du diesen unersättlichen Appetit? Das ist ein riesiges Thema.“ Die Hauptserie kehrte am Sonntag (28. September) mit der 37. Staffel ins US-amerikanische Fernsehen zurück. Diese Staffel ist die erste von vier weiteren, die Fox bereits bestellt hat.