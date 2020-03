Diese Promi-Männer sehen heute besser aus als früher

„Männer sind wie Weine: Das Alter macht die schlechten sauer und verbessert die guten“, wusste schon der römische Politiker Cicero (†43 v. Chr.). Daran hat sich auch rund 2000 Jahre später nichts geändert. Vergleicht man Promis wie Elyas M’Barek oder David Beckham mit ihrer jüngeren Version wird nämlich klar, dass diese Männer heute definitiv attraktiver aussehen, als zu Beginn ihrer Karriere.

Elyas M’Barek

2006 wurde Elyas M’Barek durch seine Rolle in ‚Türkisch für Anfänger‚ deutschlandweit bekannt. Während der Darsteller damals noch als frecher Milchbubi in die Kamera grinste, gilt der 37-Jährige heute nicht umsonst als einer der begehrtesten Männer Deutschlands. Aufgrund seines unvergleichlichen Lachens und seiner charmanten Art, liegt dem gebürtigen Münchner die Frauenwelt zu Füßen. Zudem sieht der ‚Nightlife‚-Darsteller nicht nur gut aus, sondern hat auch was im Kopf. Eine offizielle Frau an seiner Seite gibt es derzeit nicht.

George Clooney

Deutschland hat M’Barek, Hollywood hat George Clooney. Vor rund 30 Jahren hätte wohl niemand gedacht, zu was für einer Granate sich der heute 58-Jährige entwickeln würde. Herzlichen Glückwunsch an Juristin Amal Clooney, die seit 2014 mit dem Schauspieler verheiratet ist. Die meisten Frauen sind sich wohl einig, dass sie in Sachen Männer den Jackpot abgesahnt hat.

David Beckham

Nicht nur Film-Stars werden im Alter attraktiver, sondern auch Fußballer. Darüber darf sich auch Victoria Beckham freuen, denn ihr Mann David Beckham, mit dem sie seit 1999 verheiratet ist hat sich im Laufe der Jahre echt gemacht.

Tom Cruise

Tom Cruise zählt wohl zu den bekanntesten Schauspielern der Welt. Streifen wie die der „Mission Impossible„-Reihe füllen regelmäßig die Kino-Säle, nicht zuletzt weil Damen darauf brennen, den 57-Jährigen im Großformat auf der Leinwand sehen. Anfang der 2000er hingegen, war der Ex von Katie Holmes noch nicht ganz so heiß.

Mats Hummels

Dass in der Fußball-Bundesliga einige Sahneschnitten unterwegs sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Eine davon ist Mats Hummels, der von Saison zu Saison immer attraktiver wurde. Der Weltmeister von 2014 ist seit 2015 mit Moderatorin Cathy Hummels verheiratet.