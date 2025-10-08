Film Disney verfilmt ‚Impossible Creatures‘

Katherine Rundell headshot - Avalon - 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2025, 11:00 Uhr

Disney adaptiert Katherine Rundells ‚Impossible Creatures‘-Reihe für die Kinoleinwand.

Die Autorin wird ihre äußerst beliebten Fantasy-Romane ‚Impossible Creature‘ und dessen Fortsetzung ‚The Poisoned King‘ – die zusammen weltweit über vier Millionen Mal verkauft wurden – für Walt Disney Studios zu Drehbüchern umschreiben und gemeinsam mit ihrem kreativen Partner Charles Collier auch als Produzentin der Filme fungieren.

In einer Erklärung sagte sie: „Ich bin absolut begeistert, mit Disney zusammenzuarbeiten. Es ist ein Privileg, diese Drehbücher zu schreiben und diese ersten Filme der Reihe gemeinsam mit Charles, meinem Team bei Impossible Films und dem außergewöhnlichen Team von Disney zu entwickeln.“ Bob Igor, CEO der Walt Disney Company, fügte hinzu: „Als ich ‚Impossible Creatures‘ las, wusste ich, dass es zu Disney gehört. Ich war sofort von der lebendigen Welt, die Katherine sich ausgedacht hatte, und den Möglichkeiten, die wir gemeinsam mit dieser Geschichte schaffen könnten, fasziniert.“ Rundell lobte Iger dafür, dass er „diese Zusammenarbeit ins Rollen gebracht“ habe, und skizzierte ihre Ziele für die Zukunft.

Die Bücher spielen in der fiktiven Welt des Glimouria-Archipels, der voller magischer Kreaturen und Abenteuer ist. Der First-Look-Deal sichert Disney die Rechte an allen aktuellen und zukünftigen literarischen Werken von Rundell.