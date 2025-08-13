Musik Eddie Van Halen: Kramer-Gitarre könnte bei Auktion 2 bis 3 Millionen Dollar einbringen

Van Halen 1981 concert - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2025, 18:12 Uhr

Eddie Van Halens E-Gitarre könnte bei einer Auktion zwischen 2 und 3 Millionen Dollar erzielen.

Die maßgefertigte Kramer aus dem Jahr 1982 gehörte einst dem verstorbenen Van-Halen-Gitarristen, der 2020 im Alter von 65 Jahren nach einer Krebserkrankung im Halsbereich starb. Das Instrument wird im Rahmen der erstmals stattfindenden ‚Grails Week‘ von Sotheby’s New York ab dem 21. Oktober versteigert.

Das Instrument hat eine bewegte Geschichte: Nachdem es dem Gitarrentechniker der Band, Robin „Rudy“ Leiren, geschenkt wurde, verkaufte dieser es an den damaligen Mötley-Crüe-Gitarristen Mick Mars, der es für das 1984er Album ‚Dr. Feelgood‘ der Gruppe einsetzte. Mars hat einen unterschriebenen Echtheitsbrief beigefügt, in dem es heißt: „Ich hoffe, du genießt sie genauso sehr wie ich. Außerdem ist sie ein großartiges Stück Geschichte.“

Die Gitarre – die von Halen in Kramers Fabrik in New Jersey modifiziert wurde – kam erstmals bei der ‚Hide Your Sheep‘-Tour der Band 1982 zum Einsatz. Ian Ferreyra de Bone, Geschäftsführer der Luxusabteilung von Sotheby’s, sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Gespielt während einiger von Eddies ikonischsten Auftritten und später genutzt von Mötley Crües Mick Mars, verbindet dieses Instrument zwei Giganten des Heavy Metal. Mit seinem maßgefertigten Aufbau und seiner unglaublichen Vorgeschichte ist es ein wahres Heiligtum.“

Sammy Hagar gab erst kürzlich zu, dass „das Beste noch bevorstand“ für Van Halen. Der 77-jährige Rocker – der von 1985 bis 1996 und erneut von 2003 bis 2005 Frontmann der ‚Jump‘-Hitmacher war – stand vor Eddies Tod mit ihm in Kontakt und wollte wieder mit ihm zusammenarbeiten, nachdem er erfahren hatte, dass Eddie Cello spielte und mit verschiedenen Instrumenten experimentierte. Hagar glaubt, Eddie habe musikalisch nur an der Oberfläche gekratzt, weil er von den Verantwortlichen ausgebremst worden sei. Im Radiosender WRIF in Detroit sagte er: „Für mich denke ich, dass das sein Traum gewesen wäre. Und er wurde immer von den Plattenfirmen und den Leuten um ihn herum zurückgehalten. Ich glaube, wir hätten uns innerhalb eines Jahres davon gelöst und angefangen, wirklich verrückte Sachen zu machen.“