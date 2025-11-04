Stars Ernennung zum ‚Sexiest Man Alive‘: Jonathan Bailey ist ‚unglaublich geschmeichelt‘

Jonathan Bailey - Wicked premiere November 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2025, 09:00 Uhr

Der britische Schauspieler wurde vom 'People'-Magazin zum attraktivsten Mann der Welt gewählt.

Jonathan Bailey fühlt sich geehrt, nachdem er vom ‚People‘-Magazin zum ‚Sexiest Man Alive 2025‘ gekürt wurde.

Der ‚Wicked‘-Star wurde vom Magazin zum attraktivsten männlichen Promi des Jahres ernannt und posierte für ein Cover-Shooting an einem Strand in seiner britischen Heimat. Jonathan gestand, dass es nicht leicht war, die große Neuigkeit geheim zu halten.

„Es ist eine riesige Ehre. Natürlich fühle ich mich unglaublich geschmeichelt. Und es ist völlig absurd“, enthüllte er gegenüber ‚People‘. „Es war ein Geheimnis, also freue ich mich sehr darauf, dass einige meiner Freunde und Familienmitglieder es jetzt erfahren.“ Der 37-Jährige scherzte: „Ich habe es meinem Hund Benson erzählt. Aber nein, sonst niemandem.“

Jonathan erklärte, dass er sich „unglaublich glücklich“ schätze. „Das Leben ist für jeden eine Achterbahnfahrt – egal, wer du bist oder woher du kommst. Wichtig ist nur, dass man während der Fahrt auch mal nach links und rechts schaut, sich vergewissert, dass es allen gut geht – und ihnen, wenn nötig, ein High-Five gibt“, fügte er hinzu.

Der britische Schauspieler sprach auch in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ über seinen neuen Titel als ‚Sexiest Man Alive‘ und witzelte gegenüber dem Gastgeber: „Es ist die Ehre meines Lebens. Und ich möchte sagen: Jimmy, danke, dass du abgelehnt hast, damit ich hier sein darf.“

Jonathan übernimmt den Titel von John Krasinski, der 2024 zum ‚Sexiest Man Alive‘ gekürt wurde. Frühere Träger der Auszeichnung sind unter anderem Michael B. Jordan, Paul Rudd, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Bradley Cooper und David Beckham.