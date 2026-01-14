Film Ethan Hawke will keine KI

Ethan Hawke - Blue Moon - Headline Gala - The 69th BFI London Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2026, 14:00 Uhr

Der Schauspieler ist kein Fan von künstlicher Intelligenz und wünscht sich ins Theater zurück.

Ethan Hawke verrät, dass die Vorstellung, KI in Filmen einzusetzen, den Wunsch in ihm weckt, „zurück ins Theater“ zu gehen.

Der ‚Blue Moon‘-Schauspieler versteht die Technologie nicht vollständig, ist jedoch der Meinung, dass ihr Einsatz im Film bedeutet, dass die „Zukunft“ nun in Live-Events mit echter menschlicher Interaktion liegt. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ gestand er: „Wenn die Leute anfangen, über KI zu reden, möchte ich wirklich einfach zurück ins Theater. Ich denke nur: ‚Ich verstehe nicht, worum es geht, das übersteigt meine Kompetenz.'“

Der Hollywood-Star erklärte, warum er ein so großer Theater-Fan ist: „Im Theater muss jeder verdammt noch mal sein Handy weglegen, atmen und still sitzen. Es ist, als würde man zurück auf den Bauernhof gehen. Für mich hat das einen fast luddistischen Aspekt.“ Ethan verwies auch auf Taylor Swifts erfolgreiche ‚Eras‘-Tour. „Das ist eigentlich richtig cool. All diese jungen Menschen wollen unbedingt bei einem Live-Event dabei sein. Die Zukunft ist hier – auf seltsame Weise“, sagte er.

Obwohl es im Trend liegt, dass große Filmstars Hauptrollen am Broadway oder im West End übernehmen, sieht Ethan das nicht negativ. Der 55-Jährige hofft, dass junge Leute dadurch mehr Interesse am Theater entwickeln. „Ich erinnere mich, Patrick Stewart und Ian McKellen in Gadot in London gesehen zu haben. Ich würde sagen, 90 Prozent des Publikums waren unter 30, und sie waren da, um Gandalf und Captain Picard zu sehen, aber die Produktion war brillant“, schilderte er. „Sie gingen begeistert heraus, hatten Beckett aufgenommen und eine erstklassige Produktion erlebt. Sie kamen aus dem falschen Grund, aber das spielt keine Rolle.“