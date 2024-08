"Beetlejuice"-Fortsetzung Filmfest Venedig: Wow-Auftritt von „Wednesday“-Star Jenna Ortega

Winona Ryder und Jenna Ortega auf dem roten Teppich in Venedig. (lau/spot)

SpotOn News | 28.08.2024, 21:44 Uhr

Die Filmfestspiele von Venedig wurden am Abend mit Tim Burtons neuestem Werk "Beetlejuice Beetlejuice" eröffnet. Auf dem roten Teppich zogen die Stars des Films Winona Ryder und Jenna Ortega alle Blicke auf sich.

Mit "Beetlejuice Beetlejuice", der überaus späten Fortsetzung von Tim Burtons (66) Kultklassiker "Beetlejuice" aus dem Jahr 1988, sind am Abend die 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig eröffnet worden. Zur Premiere am Lido zogen die Stars des Films alle Blicke auf sich. So bezauberte besonders die junge Hauptdarstellerin Jenna Ortega (21) in einem durchsichtigen roten Zweiteiler, bestehend aus einem herzförmigen Tüll-Oberteil und einem halbtransparenten Mesh-Rock. Ihren Look vervollständigte der "Wednesday"-Star mit einem passenden roten Lippenstift.

Winona Ryder strahlt neben Jenna Ortega auf dem roten Teppich

In "Beetlejuice Beetlejuice" spielt Ortega die Tochter von Winona Ryder (52). Der "Stranger Things"-Star war ebenfalls in Venedig anwesend und entschied sich für die Gala-Premiere ihres neuen Films für einen Rockanzug, bestehend aus einem schwarzen Kurzblazer mit passender Weste, einer weißen Bluse und einem bodenlangen Rock. Zu dem Dandy-Look toupierte sie ihr dunkles Haar zu einem XL-Dutt.

Über den roten Teppich in Venedig liefen daneben auch die italienische Leinwand-Legende Monica Bellucci (59), die ebenfalls in "Beetlejuice Beetlejuice" zu sehen und mit Regisseur Burton liiert ist. Bellucci hatte sich für ein dramatisches schwarzes Kleid mit Puffärmeln und tiefen Ausschnitt entschieden. Die zweifache Oscarpreisträgerin Cate Blanchett (55) erschien hingegen in einem trägerlosen, schillernden Goldkleid, das mit glitzernden Verzierungen am Bustier geschmückt war.

Angelina Jolie, Brad Pitt und Lady Gaga: Hollywoodstars am Lido

Beim Filmfestival in Venedig werden in den kommenden Tagen zahlreiche internationale Stars erwartet. So soll sich etwa George Clooney (63) bereits mit Ehefrau Amal (46) in der Stadt befinden. Auch Brad Pitt (60) wird zur Premiere des gemeinsamen Films "Wolfs" erwartet.

Pitts Ex-Frau Angelina Jolie (49) stellt ebenfalls ein neues Werk am Lido vor. Zur Premiere von "Joker: Folie à Deux" dürften indes die Stars Joaquin Phoenix (49) und Lady Gaga (38) erscheinen.