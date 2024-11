Musik Fleetwood Mac: Neuer Dokumentarfilm von Apple Original Films erscheint

Fleetwood Mac - Christine McVie - Mick Fleetwood - John McVie - Lindsey Buckingham - GETTY - 1993 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2024, 11:00 Uhr

Fleetwood Macs „Höhen und Tiefen“ werden in einer neuen „vollständig autorisierten“ Dokumentation untersucht werden.

Der neue Film wird unter der Regie von Frank Marshall von Apple Original Films und Apple TV+ die „außergewöhnliche Geschichte“ der legendären Band in ihren eigenen Worten erzählen.

Mit Bezug auf ihr 1977er Album ,Rumours‘ kündigten die Musiker in den sozialen Medien an: „Es ist kein Gerücht. Dieser Dokumentarfilm von Apple Original Films von Regisseur Frank Marshall wird Sie mit auf die epische Reise der generationsprägenden Fleetwood Mac nehmen.“ In der Inhaltsangabe ist zu lesen: „Der Film wird untersuchen, wie die Höhen und Tiefen der Band, ihre persönliche Belastbarkeit und ihre musikalische Geschicklichkeit zusammenkamen, um Songs zu schaffen, die den Test der Zeit bestanden und bleibende Meisterwerke sind. Er wird die Fans durch die Höhen und Tiefen ihrer brillanten Karriere führen und die außergewöhnlichen Zutaten beleuchten, die jedes Mitglied zu der ungewöhnlichen Alchemie der Band beitrug – einer musikalischen Vereinigung, die weltweit mehr als 220 Millionen Platten verkauft hat.“ Apple verkündete in einem Statement: „Die Dokumentation wird untersuchen, was es dieser Kombination von Künstlern ermöglichte, immer wieder einzigartige musikalische Werke zu erschaffen, und was sie wieder zusammenbrachte und zusammenhielt, als jeder mögliche Druck, sowohl außerhalb als auch innerhalb der Band, sie auseinander zu treiben drohte.“