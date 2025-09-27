Musik Florence Welch: Taylor Swift ist eine große Inspiration für sie

Taylor Swift Florence Welch Getty 21.08.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2025, 10:48 Uhr

Die Sängerin fühlt sich von ihrer Musikerkollegin sehr inspiriert.

Taylor Swift inspiriert Florence Welch dazu, härter zu arbeiten.

Die Sängerin und Songwriterin stand im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrer guten Freundin bei der ‚Eras‘-Tour auf der Bühne, um ‚Florida‘ zu performen – ein Song, den sie zusammen für Taylors Album ‚The Tortured Poets Department‘ geschrieben hatten. Florence gab zu, dass sie diese Erfahrung „verdammt cool“ fand.

„Wir kennen uns schon eine Weile. Also hat sie mir einfach eine Nachricht geschrieben. Es war unglaublich“, verriet die 39-Jährige gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘. „Ich muss sagen: Ja, ich bin jemand, der sich gerne vor den vagen Demütigungen des Ruhms versteckt. Aber ich bin mit ihr auf diese Stadionbühne gegangen und dachte: Das ist ziemlich verdammt cool.“ Anschließend sei ihr klar geworden: „Ich muss wohl ein paar Dinge ändern.“

Florence sprach auch über die Unterschiede in der Musikindustrie zwischen der Zeit, als sie mit 22 ihr Debüt veröffentlichte, und heute – wenn Künstlerinnen wie Ethel Cain und Chappell Roan dafür gefeiert werden, Karrieren um eine Persona herum aufzubauen. „Als ich Florence + the Machine wurde, herrschte die Ansicht, dass es gekünstelt sei, wenn man flamboyant auftrat. Die eigene Vorstellungskraft auf sich selbst und den eigenen Körper zu projizieren, galt als unauthentisch, aufmerksamkeitsheischend oder nervig. Das brachte mich dazu, mich kleiner zu machen“, gestand sie.

Die ‚You’ve Got the Love‘-Interpretin fügte hinzu: „Auf der Bühne und in meiner Kunst war ich zwar immer groß, aber abseits davon machte ich mich kleiner. Heute dürfen Künstlerinnen ihre persönlichen Grenzen wahren und gleichzeitig diese unglaublichen Welten und Charaktere erschaffen. Das ist fantastisch.“ Was früher als gekünstelt galt, werde heute gefeiert. „Die Leute brauchen Welten, in die sie verschwinden können. Also bilden sich all diese Communities rund um Künstler, und ich glaube, die Menschen sehnen sich im Moment sehr, sehr danach“, erklärte der Star.