Stars Florian Silbereisen: Was kommt nach dem Fernsehen?

Florian Silbereisen - 08.02.2017 Köln - Horst Galuschka BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2025, 14:00 Uhr

Der Entertainer gönnt sich eine Auszeit. Sollte er eine Rückkehr ins Fernsehen danach ausschließen, hat Silbereisen bereits einen Plan B.

Florian Silbereisen könnte sich durchaus ein Leben abseits des Fernsehens vorstellen.

Der Schlagerprinz ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Gesichter Deutschlands. Für die ARD moderiert Silbereisen eine Reihe an Sendungen, die lange Zeit zu den erfolgreichsten Musikformaten im TV gehörten. Seit einer Weile hat der 43-Jährige jedoch mit sinkenden Einschaltquoten zu kämpfen. Jetzt kündigte Silbereisen an, dass er bis zum Sommer eine Karrierepause einlegen will. Ob es dabei bleibt oder ob er sich nach vielen erfolgreichen Jahren letztendlich doch frühzeitig zur Ruhe setzt?

Im Gespräch mit ‚Stern‘ sprach Silbereisen bereits vor einer Weile darüber, dass er sich auch ein Leben ohne Fernsehkarriere vorstellen könnte. „Ich kann sagen: Ich genieße das, was ich da mache, ich habe totale Freude daran. Aber wenn es morgen nicht mehr so läuft, mache ich etwas anderes“, erklärte er damals. Worum genau es sich bei seinem Plan B handelt, verriet Silbereisen ebenfalls: „Ein Gasthaus eröffnen oder eine Kneipe aufmachen.“ Der Wirtsberuf sei laut dem Moderator nämlich mindestens ebenso interessant wie der des Fernsehstars: „Ich weiß ganz genau: Mir würde nicht langweilig werden, nicht eine Stunde.“