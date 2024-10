Film Francis Ford Coppola: Lob für Todd Phillips

Francis Ford Coppola - May 2024 - Avalon - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2024, 17:02 Uhr

Der legendäre Regisseur hat lobende Worte für seinen Kollegen übrig.

Francis Ford Coppola ist beeindruckt von Todd Phillips und seiner Arbeit.

Der legendäre Regisseur stellt sich hinter seinen 53-jährigen Kollegen, der kurz nach der Premiere seines mit Spannung erwarteten Films ‚Joker 2: Folie à deux‘ mit schlechten Kritiken zu kämpfen hat. An den Kinokassen erfüllte der Streifen mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga bisher nicht die zuvor geschätzten Erwartungen. Außerdem ist Phillips’ Projekt die erste Comicverfilmung in Hollywood, die von ‚Cinemascore‘ mit der Note D bewertet wurde. Coppola stärkte dem Filmemacher jetzt den Rücken, als er erklärte, dass Phillips sein Publikum immer herausfordere. Unter das offizielle Poster von ‚Joker 2: Folie à deux‘ schrieb er auf Instagram: „Todd Phillips’ Filme verblüffen mich jedes Mal und ich genieße sie durch und durch. Seit dem wundervollen Film ‚Hangover‘ ist er den Zuschauern immer einen Schritt voraus und macht nie, was sie erwarten. Herzlichen Glückwunsch zu ‚Joker 2: Folie à deux‘!“

Der 85-jährige Hollywoodstar hatte zuletzt ebenfalls mit schlechten Rezensionen zu kämpfen, als sein neuester Film ‚Megalopolis‘ an der Kinokasse floppte und bei Kritikern durchfiel. Im Gespräch mit ‚Empire‘ sagte Coppola damals über die enttäuschende Leistung seines monumentalen Projekts: „Die Filmbranche will allen einreden, dass ein Film nur auf eine bestimmte Weise existieren kann. Es braucht einen Protagonisten und in den ersten paar Minuten muss ein Antagonist auftreten. Sie verschreiben eine Formel, die sie immer und immer wieder verkaufen können. Wenn dann ein Film daherkommt, der nicht in diese Formel passt, und von dem sie nicht denken, dass es sich um eine neue Formel handelt, die wiederholt werden kann, dann wollen sie es nicht machen, weil es zu viel Risiko bedeutet.“