Film Francis Lawrence: Mark Hamill erhielt Rolle in ‚The Long Walk‘ dank ‚Star Wars‘-Sequels

The Long Walk - Mark Hamill as The Major in The Long Walk - LIonsgate BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 14:00 Uhr

Laut dem Regisseur überzeugte ihn Hamills Auftreten in der neuen 'Star Wars'-Trilogie.

Mark Hamill ergatterte dank seiner Performance in der ‚Star Wars‘-Sequel-Trilogie eine Rolle in ‚The Long Walk – Todesmarsch‘.

Der 73-Jährige spielt den Bösewicht, bekannt als der Major, im kommenden Thriller. Regisseur Francis Lawrence enthüllte nun, dass es Hamills Darstellung des frustrierten Luke Skywalker in den ‚Star Wars‘-Sequels war, die ihm die Rolle verschaffte.

Im Gespräch mit ‚Screen Rant‘ erzählte der Filmemacher: „Ich habe viel über die Rolle nachgedacht und versucht, mich von den Archetypen fernzuhalten, an die man vielleicht denkt… Schaut, er ist ein großartiger Schauspieler und ein großartiger militärischer Berater, aber ich wollte mich von den Dale Dyes dieser Welt fernhalten.“

Der 54-Jährige fügte hinzu: „Ich wollte jemanden anders finden und dann fiel mir Mark ein, ich glaube wegen seiner Arbeit in den neueren ‚Star Wars‘-Filmen. Es gab eine Art Müdigkeit in ihm, die mir für den Major sehr gefallen hat, und er hatte eine Gravitas, die ich wirklich mochte. Ich wusste auch, dass er unglaublich viel beeindruckende Arbeit als Synchronsprecher gemacht hat, also hatte er ein echtes Gespür für die Art von Charakteren, die er spielen konnte, und wie er klingen konnte.“

Der ‚Die Tribute von Panem: Catching Fire‘-Regisseur verriet, dass Hamill die Rolle „total verstanden“ habe, nachdem man sie ihm vorgestellt hatte – vor allem, weil er seine Teenagerjahre in Japan verbracht hatte, wo seine Schule neben einer US-Militärbasis lag. „Er hatte die Stimme und die Müdigkeit, der wir eine Entwicklung gaben. Am Anfang klingt er tatsächlich etwas stärker, am Ende etwas schwächer und erschöpfter. Aber er war großartig“, schwärmte Lawrence.

‚The Long Walk‘ – eine Adaption von Stephen Kings Horrorroman ‚Todesmarsch‘ aus dem Jahr 1979 – folgt 100 männlichen Teenagern, die gezwungen werden, an einem gnadenlosen Wanderwettbewerb teilzunehmen, bei dem ein Unterschreiten des vorgegebenen Tempos den Tod bedeutet. Während die erschöpfende Reise voranschreitet, erleiden die Teilnehmer sowohl körperliche Qualen als auch psychische Zusammenbrüche. Im Film überwacht Hamills Major den Marsch und treibt die Jungen bis an ihre Grenzen.