Film Frank Grillo enthüllt wichtigen Unterschied zwischen MCU- und DCU-Arbeit

Frank Grillo - Captain America Brave New World - Getty - Disney - Marvel BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler hat Comicverfilmungen für beide Studios gedreht und hat deshalb den direkten Vergleich.

Frank Grillo gab zu, dass die Arbeit an einem Marvel-Film „ein bisschen aus der Hüfte geschossen“ sei.

Der 60-jährige Schauspieler spielt im Marvel Cinematic Universe Brock Rumlow / Crossbones und im DC Universe Rick Flag Sr. in ‚Creature‘ und wurde gefragt, wie sich die Arbeit bei den rivalisierenden Studios unterscheidet. Er sagte zu ‚People‘: „Es ist anders. Es ist nicht auf die gleiche Weise organisiert. [DC] ist wirklich so, dass alle Drehbücher vor dir liegen und du eine ziemlich sichere Kontrolle darüber hast, was passiert. Und daran ist nichts falsch, aber [Marvel] war eher ein bisschen aus der Hüfte geschossen.“ Beim MCU gefalle Grillo nicht, dass er nicht wisse, was als Nächstes für seine Figur kommt. Er sagte: „Für mich ist es ein bisschen beängstigend, es so zu machen.“

In anderen MCU-News wurde kürzlich bekannt, dass Kumail Nanjiani für sechs Marvel-Filme mit ‚Eternals‘ unterschrieben hat, obwohl er nach dem ersten Film, der von Kritikern verrissen wurde, sogar eine Therapie brauchte. Der 47-jährige Schauspieler verkörperte die Rolle des Kingo in Chloe Zhaos Film von 2021 und glaubte ursprünglich, sein Charakter würde eine wichtige Rolle im MCU spielen. Nachdem der Film jedoch gefloppt war, wurden alle Marvel-Pläne für Kingo eingestellt. Im Podcast ‚Working It Out‘ von Comedian Mike Birbiglia sprach Nanjiani offen über seine Enttäuschung und sein neues Stand-up-Special, in dem er das Thema behandelt. Er sagte: „Ich habe darüber gesprochen, wie ich in diesem großen Film war. Er kam direkt nach COVID heraus, also hatte ich anderthalb Jahre zu Hause, um mich darauf zu freuen. Aber dann kam er raus, bekam schlechte Kritiken und lief nicht gut. Das hat mich zu sehr getroffen. Da dachte ich: ‚Oh, ich muss zur Therapie, um das zu verarbeiten.‘ Ich dachte, das wird mein Job für die nächsten zehn Jahre. Ich habe für sechs Filme unterschrieben. Für ein Videospiel. Für eine Themenpark-Attraktion. Die lassen dich für all das unterschreiben. Und du denkst: ‚Das sind die nächsten zehn Jahre meines Lebens, also mache ich jedes Jahr Marvel-Filme und dazwischen meine eigenen Sachen, was immer ich will.‘ Und dann ist nichts davon passiert.“

Kumail sprach zuvor darüber, wie schwer es für ihn war, mit dem Misserfolg des Films umzugehen. Im ‚Inside of You‘-Podcast von Michael Rosenbaum sagte er: „Ich wusste, dass ich es nicht bin. Ich denke, es gab viele Gründe dafür. Ich liebe den Film und bin sehr stolz auf ihn. Ich habe ihn mir oft angeschaut, weil es mein Film ist, viele meiner Sachen schaue ich mir nicht an. Es war wirklich schwer, weil Marvel dachte, der Film würde sehr gut bewertet werden, also haben sie das Embargo früh aufgehoben und ihn auf einigen schicken Filmfestivals gezeigt und uns auf eine große Welttour geschickt, um den Film zu promoten, direkt nachdem das Embargo aufgehoben wurde. Die Kritiken waren schlecht und ich habe sie alle gelesen und mich zu sehr damit beschäftigt. Ich glaube, es gab eine komische Stimmung, warum der Film so verrissen wurde, und ich glaube, das hatte wenig mit der tatsächlichen Qualität des Films zu tun. Das war wirklich hart und ich fand es unfair mir und Emily (V. Gordon, seiner Frau) gegenüber. Ich kann so nicht mehr arbeiten. Da muss sich was ändern, also habe ich mit einer Therapie angefangen und spreche immer noch mit meinem Therapeuten darüber.“