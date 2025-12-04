Stars George Clooney: Seine Tochter rollt schon jetzt die Augen über ihn

George Clooney - October 2025 - Avalon - AFI Fest BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2025, 19:00 Uhr

George Clooney erzählt, dass seine Tochter bereits die Augen über ihn verdreht.

Der 64-jährige Schauspieler ist dankbar, dass seine achtjährigen Zwillinge Alexander und Ella – die er mit Ehefrau Amal hat – ihn derzeit noch „cool“ finden. Er weiß aber, dass sich das bald ändern wird.

Im Podcast ‚New Heights‘ sagte er zu den Gastgebern Travis und Jason Kelce: „Meine Kinder sind acht, und sie finden mich noch cool.“ Er fügte hinzu, dass die Teenagerjahre aber unaufhaltsam näher rückten. Schon jetzt gebe es Momente, in denen seine Tochter mit einem Augenrollen reagiere, etwa wenn er sage: „Hey, dein Vater ist ein großer Star.“

Clooney, der Amal 2014 heiratete, scherzte auch, dass jede Diskussion mit der renommierten Menschenrechtsanwältin sinnlos sei: „Keiner von uns wird den Streit gewinnen, also warum überhaupt anfangen?“ Er sagte, er sei 64 Jahre alt und frage sich, worüber er sich mit einer Frau streiten solle, die er als „unglaublich, schön, klug“ beschreibt und die für Werte einstehe, an die auch er glaube. Vor Kurzem sprach George außerdem darüber, wie glücklich er sei, seine Kinder fernab vom Rampenlicht auf einem Bauernhof in Frankreich großzuziehen. Er sagte dem Magazin ‚Esquire‘, dass er als Kind das Landleben gehasst habe, es aber heute schätze, weil seine Kinder dort ohne iPads aufwüchsen, mit Erwachsenen am Tisch säßen und Verantwortung zu Hause übernähmen. Er habe Sorge gehabt, die beiden in Los Angeles und in der Hollywood-Kultur großzuziehen: „Ich hatte das Gefühl, sie würden nie eine faire Chance im Leben bekommen.“