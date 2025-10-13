Stars George R.R. Martin: Seine ‚Probleme‘ mit Deadlines

George R R Martin at LA Tolkien Screening May 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2025, 18:00 Uhr

George R.R. Martin hatte 'schon immer Probleme' damit, Deadlines einzuhalten. Er hat 'A Song of Fire and Ice' noch nicht beendet.

George R.R. Martin hatte „schon immer Probleme“ damit, Deadlines einzuhalten.

Der 77-jährige Autor sollte seine Buchreihe ‚A Song of Ice and Fire‘ eigentlich fertigstellen, bevor die TV-Serie ‚Game of Thrones‘ 2019 endete. Doch 14 Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Bandes der Reihe, ‚A Dance with Dragons‘ von 2011, warten die Fans immer noch auf die letzten beiden Romane – ‚The Winds of Winter‘ und ‚A Dream of Spring‘. Obwohl George kein Update dazu gab, wann das nächste Buch erscheinen wird, sprach er am Wochenende auf der New York Comic Con die „Kontroverse“ um die Verzögerung an.

Zu Beginn einer Podiumsdiskussion scherzte Moderator Joe Hill: „Es ist wohl am besten, mit der Frage zu beginnen, die die meisten hier beantwortet haben wollen. Ich weiß, dass alle hoffen, Sie können uns sagen … können die Giants weiter gewinnen?“ Doch der Fantasy-Autor antwortete: „Ich weiß, dass es all diese Kontroversen um ‚Winds of Winter‘ gibt und darum, wie spät es ist, aber ich hatte schon immer Probleme mit Deadlines, und ich fühle mich nicht wohl dabei, Verträge zu brechen oder eine Frist zu verpassen.“

Der Autor erklärte, dass der Erfolg von ‚Game of Thrones‘ dazu geführt habe, dass Studios die Filmrechte an all seinen früheren Werken aufkauften, und gab zu, dass das Internet „verrückt“ werde, weil viele fälschlicherweise glauben, er arbeite an den falschen Dingen. Er sagte: „Jedes Mal, wenn das passiert und ich es auf meiner Website ankündige, dreht das halbe Internet durch. ‚Warum zum Teufel schreibt George R.R. Martin an diesem anderen Projekt, wenn er doch an ‚Winds of Winter‘ schreiben sollte? Was macht er da?'“ Diesen Fans wolle er sagen: „‚Ich habe das 1993 geschrieben, Leute. Kommt schon! Es lag in meiner Schublade, und sie wollten es haben – also habe ich es verkauft!'“ Er fügte aber auch hinzu, dass er ‚Winds of Winter‘ immer noch liebe und das Buch definitiv irgendwann fertig stellen wolle. Aber: „Ich interessiere mich immer noch dafür, ich arbeite immer noch daran, aber ehrlich gesagt, liebe ich auch diese anderen Dinge.“