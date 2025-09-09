Film Gigi Hadid sprach für Hauptrolle in Live-Action-Remake von ‚Rapunzel – Neu verföhnt‘ vor

Gigi Hadid - 2024 Guest In Residence - LA Store Opening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2025, 18:00 Uhr

Das Supermodel wollte Rapunzel in dem mittlerweile auf Eis gelegten Live-Action-Projekt spielen.

Gigi Hadid hat für die Rolle der Rapunzel in einem Live-Action-Remake von ‚Rapunzel – Neu verföhnt‘ vorgesprochen.

Das 30-jährige Supermodel nahm Gesangsunterricht, um sich auf das Casting vorzubereiten, bekam die Rolle jedoch nicht. Trotzdem war Gigi zufrieden mit ihrer Leistung und nicht überrascht, dass Disney sich für „eine echte Sängerin“ entschied.

In einem Gespräch für das ‚Vogue‘-Magazin fragte ihre Freundin Kendall Jenner sie: „Was machen wir in diesem Job überhaupt noch, das uns Angst macht?“ Daraufhin erzählte Gigi von ihrem Rapunzel-Casting und sagte: „Ich war wirklich stolz auf meine Szene. Der Gesang… mir war klar, dass sie eine richtige Sängerin nehmen würden, aber ich zeige dir später meine Casting-Szene.“ Kendall antwortete: „Ich bin gespannt. Das muss ich sehen.“

Das Live-Action-Projekt zu ‚Rapunzel – Neu verföhnt‘, das sich in der Vorproduktion befand und bei dem Michael Gracey (‚Greatest Showman‘) Regie führen sollte, wurde jedoch Anfang des Jahres auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ überdenkt Disney derzeit seine Strategie für weitere geplante Realverfilmungen. Ein offizielles Casting für den Film wurde nie bekannt gegeben, daher ist unklar, wer letztlich die Rolle der Rapunzel bekam.

Gigis Enthüllung kommt nur wenige Tage, nachdem Corey Mylchreest erzählt hatte, wie katastrophal sein Casting für die Rolle von Rapunzels Liebsten Flynn Rider verlief. Der ‚My Oxford Year‘-Darsteller war für die Rolle im Gespräch, scheiterte jedoch an seinen Gesangskünsten. Der 27-Jährige gestand dem Magazin ‚Seventeen‘: „Ich glaube, ich kann das jetzt sagen, weil es wohl sowieso nicht mehr passiert, aber ich habe für Rapunzel vorgesprochen. Die Aufnahmen existieren nicht mehr. Ich habe sie gelöscht und dann verbrannt, und dann habe ich das Handy verbrannt, mit dem ich es gefilmt habe.“