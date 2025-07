Film Gurinder Chadha: Fortsetzung von ‚Kick It Like Beckham‘ in Arbeit

Bang Showbiz | 28.07.2025, 09:00 Uhr

Die Regisseurin der Komödie von 2002 mit Keira Knightley kündigt eine Fortsetzung an.

‚Kick It Like Beckham‘ bekommt ein Sequel.

Die Komödie aus dem Jahr 2002 mit Keira Knightley und Parminder Nagra in den Hauptrollen gilt als Inspirationsquelle für eine ganze Generation von Frauen, selbst Fußball zu spielen. Regisseurin Gurinder Chadha ist überzeugt, dass jetzt der perfekte Moment für eine Fortsetzung gekommen ist.

Die 65-jährige Filmemacherin verriet im Gespräch mit BBC: „Wir haben dazu beigetragen, das Spiel für Frauen zu verändern. Daher schien mir jetzt der richtige Zeitpunkt zu sein, um zu den Figuren zurückzukehren und sie weiterzuentwickeln.“

Am Sonntag (27. Juli) gewann die englische Frauennationalmannschaft im EM-Finale gegen Spanien. Gurinder betonte, dass sich die Haltung gegenüber dem Frauenfußball seit dem ersten Film gewandelt habe. Gleichzeitig räumte sie ein, dass es weiterhin Verbesserungsbedarf gebe.

„Seit dem Originalfilm hat sich vieles verändert, aber ich denke, viele Menschen glauben immer noch nicht, dass Frauen Fußball spielen sollten. Es gibt immer noch Leute, die das nicht ernst nehmen – obwohl die Lionesses derzeit ganz oben stehen“, betonte die 65-Jährige. Sie habe sich Zeit mit dem Sequel gelassen, aber gedacht: „Schau dir die EM an, schau dir die Lionesses an.“

Gurinder hofft, dass die Fortsetzung eine positive Botschaft vermitteln und gängige Klischees hinterfragen wird. „Was ich damals gezeigt habe, war: Du kannst tun, was du willst, und du kannst alles haben – und ich finde, das ist eine großartige Botschaft, die man erneut verbreiten sollte“, erklärte sie. „Ich glaube, es gibt immer noch Dinge, die gesagt und hinterfragt werden müssen.“