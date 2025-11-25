Stars Hailey Bieber: Schauspiel ja, Musik nein

Hailey Bieber wins at Daily Front Row Fashion Awards in LA April 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 14:00 Uhr

Hailey Bieber wäre offen für eine Schauspielkarriere in der Zukunft, aber sie wird niemals Musik aufnehmen.

Das Model und Unternehmerin, die mit Popstar Justin Bieber verheiratet ist und mit ihm einen Sohn großzieht, hat zugegeben, dass sie eine Film- oder Fernsehrolle in Betracht ziehen würde, aber nur, wenn sie ein „wirklich gutes Gefühl“ hinsichtlich ihrer Kollegen hätte, da sie keine besondere Leidenschaft für die Schauspielerei verspürt.

In der GQ-Serie ‚Actually Me‘ erklärte sie: „Ich persönlich habe keine Leidenschaft für die Schauspielerei. Ich denke, wenn ein bestimmtes spannendes Projekt auf mich zukommen würde und ich ein gutes Gefühl bei meinen Kollegen hätte, wäre ich offen dafür. Ich würde mich niemals komplett verschließen.“ Die 29-Jährige betonte jedoch, dass sie niemals in die Fußstapfen ihres Mannes in der Musikbranche treten würde. Sie fügte hinzu: „Ich bin keine Sängerin und habe kein Interesse daran, einen Song aufzunehmen, es sei denn, es wäre nur zum Spaß.“

Bieber begann ihre Karriere als Model und Social-Media-Star, ist aber seit der Gründung ihrer Marke Rhode im Jahr 2022 und dem anschließenden Verkauf an e.l.f beauty im Rahmen eines 1-Milliarde-Dollar-Deals damit beschäftigt, ihr eigenes Beauty-Unternehmen zu leiten.