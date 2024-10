Stars Halle Berry: Mutterrolle lässt sie täglich an sich zweifeln

Halle Berry at the world premiere of "Never Let Go - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2024, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin räumt ein, viel über ihre Verantwortung als Mama nachzugrübeln.

Halle Berry stellt ihre Erziehungsentscheidungen ständig in Frage.

Die Schauspielerin, die die sechzehnjährige Nahla und den elfjährigen Maceo aus einer früheren Beziehung hat, kämpft täglich mit sich selbst, wenn es darum geht, das Richtige für ihre beiden Kinder als Alleinerziehende zu tun.

Im Gespräch mit dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin gesteht der Hollywood-Star: „Ich kämpfe fast täglich mit Entscheidungen, die ich treffen muss. Ich frage mich: ‚Ist es das Richtige, was ich tue? Ist es das Beste für mein Kind? Mache ich etwas Besseres als das, was für mich getan wurde? Durchbreche ich die Trauma-Zyklen der Generation, in der ich aufgewachsen bin? Mache ich genau das, was meine Mutter getan hat?‘ Ich denke, das ist sehr nachvollziehbar, vor allem für andere Mütter und andere Frauen.“

Die 58-Jährige ist demnächst in dem Horrorfilm ‚Never Let Go‘ zu sehen. Darin spielt sie eine besorgte Mutter, die ihre Zwillingssöhne nicht aus ihrer kleinen Hütte in der Wildnis herauslässt, ohne sie an ein Seil zu binden, da sie befürchtet, dass sie einem bösen Geist zum Opfer fallen, der die Welt übernommen hat.

Um sich auf die Rolle vorzubereiten, machte sich die Schauspielerin über Schizophrenie schlau. „Ich glaube, sie fragt sich, ob das Böse, das sie umgibt, real ist“, erzählt Halle über ihre Filmfigur. „Ist sie ein bisschen schizophren? Ist es wirklich real? Tut sie das Richtige für diese Kinder, indem sie sie hier isoliert hält? Denn was sie tut, ist eigentlich auch eine Folter.“