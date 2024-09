Stars ‘Harry Potter’-Casting von Macaulay Culkin beeinflusst

Macaulay Culkin at Hollywood Walk of Fame star ceremony in Los Angeles - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2024, 10:00 Uhr

Chris Columbus‘ Casting-Suche für ‘Harry Potter’ wurde von Macaulay Culkin beeinflusst.

Der 66-jährige Filmemacher – der bei ‘Der Stein der Weisen’ und ‘Die Kammer des Schreckens’ Regie führte – erzählte, wie seine Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit dem Kinderstar bei ‘Kevin – allein zu Haus’ seine Vorstellungen von der Besetzung von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint in der Kinoadaption von J.K. Rowlings Zauberersaga beeinflusst haben.

In Demi Lovatos neuer Hulu-Dokumentation ‚Child Star‘ sagte er: „Wir haben ‘Kevin – allein zu Haus’ gedreht, für den sich niemand interessierte, aber im Laufe eines Jahres wurde Macaulay Culkin ein großer Star, und das war unerwartet. Es ist nicht wie bei ‚Harry Potter‘, wo man weiß, dass es ein außerordentlicher Erfolg werden könnte… Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie, und ich habe es ein paar Mal bei Kindern gesehen, wenn man jemanden sieht, der aus einer Arbeiterfamilie kommt, und plötzlich wird er in die Rolle des Ernährers der Familie gedrängt.” Er fühlte eine „enorme Verantwortung“ dafür, dass jedes Kind, das in ‚Harry Potter‘ mitspielt, „weiß, worauf es sich einlässt“, zumal er gesehen hatte, wie Culkin – der seither offen über sein schwieriges Familienleben, einschließlich seines „missbrauchenden“ Vaters, gesprochen hat – mit dem Ruhm zu kämpfen hatte. Columbus sagte: „Plötzlich wurde mir klar, dass die Eltern eine große Rolle spielen müssen. Ich kann nicht zulassen, dass [ein Schauspieler] um eines Films willen nach Hause in ein wirklich wackeliges Umfeld geht. Das ist es nicht wert. Es war genauso wichtig, die Eltern zu casten wie die Kinder.“