Film ‚Heat 2‘ erhält beunruhigendes Update

Robert De Niro and Val Kilmer in Heat - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2025, 18:00 Uhr

‚Heat 2‘ steht bei Warner Bros. Berichten zufolge auf der Kippe.

Laut ‚Puck‘-Reporter Matthew Belloni steckt die geplante Fortsetzung von Regisseur Michael Manns Actionfilm aus dem Jahr 1995 in finanziellen Schwierigkeiten – der Filmemacher soll sich mit Warner Bros. über das Budget streiten.

Manns ursprünglicher Budgetvorschlag lag angeblich bei über 200 Millionen Dollar, wurde jedoch laut Bericht auf 170 Millionen reduziert. Trotzdem sei dieses Budget dem Studio noch zu hoch. Deshalb erwägt Warner Bros. offenbar, das Projekt gemeinsam mit einem anderen Studio oder einem Streamingdienst umzusetzen. Belloni berichtete außerdem, Leonardo DiCaprio habe mit Mann über eine Rolle in ‚Heat 2‘ gesprochen – was der entscheidende Impuls sein könnte, um das Projekt voranzutreiben.

‚Heat‘ folgte dem kriminellen Mastermind Neil McCauley (Robert De Niro), der einen letzten Coup plant und dabei unnachgiebig vom LAPD-Ermittler Vincent Hanna (Al Pacino) verfolgt wird – ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel mit persönlichem Preis für beide Männer. ‚Heat 2‘ basiert auf Manns gleichnamigem Roman von 2022, einem Prequel, das Meisterdieb Chris Shiherlis (Val Kilmer) und Detective Vincent Hanna in zwei Zeitebenen begleitet – vor und nach dem spektakulären Raubüberfall aus dem ersten Film.

Im März hatte Mann verraten, er habe den ersten Drehbuchentwurf fertiggestellt. Der 82-jährige Regisseur sagte dem Magazin ‚Vulture‘: „Ich habe gerade das Drehbuch fertig geschrieben und den ersten Entwurf abgegeben. In diesem Fall war es Warner Bros. Mehr kann ich nicht sagen. Aber es ist ein spannendes Projekt.“