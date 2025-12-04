Film Horror-Ikone James Wan steigt bei neuem ‚Paranormal Activity‘-Film ein

James Wan - December 2022 - Avalon - M3GAN World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2025, 19:00 Uhr

James Wan produziert einen neuen ‚Paranormal Activity‘-Film.

Der Horrorfilm-Macher, der vor allem für Reihen wie ‚Insidious‘ und ‚The Conjuring‘ bekannt ist, stößt nach der Fusion seiner Firma Atomic Monster mit Jason Blums Studio Blumhouse zu einem der wichtigsten paranormalen Franchises. Wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, wird der achte Film der Reihe gemeinsam mit Paramount finanziert.

Wan erklärte: „Ich war ein riesiger Bewunderer von ‚Paranormal Activity‘, seit dem brillanten ersten Film mit seinem langsamen, sich einschleichenden Grusel und der subtilen Art, das Unsichtbare furchteinflößend zu machen.“ Er freue sich darauf, das Erbe der Reihe auszubauen und „die nächste Evolutionsstufe dieses Found-Footage-Franchises“ mitzugestalten.

Der Originalfilm aus dem Jahr 2007 hatte ein Budget von nur 15.000 Dollar und machte Blumhouse über Nacht zum Begriff, nachdem Jason Blum den Film entdeckte, zusätzlich finanzierte und er zu einem der profitabelsten Filme aller Zeiten wurde. Blum sagte über das Revival: „Mit James in dieses aufregende Reboot der Reihe einzutauchen, mit der für Blumhouse alles angefangen hat, ist genau das, wovon wir bei der Fusion mit Atomic Monster geträumt haben.“ Er kündigte an, persönlich eng eingebunden zu sein und warnte augenzwinkernd: „Wir können diesmal ein bisschen mehr ausgeben als die 15.000 Dollar von damals, aber eines bleibt: Schaut ihn nicht allein.“

Auf den ersten Film folgten ‚Paranormal Activity 2‘ (2010), ‚Paranormal Activity 3‘ (2011) und ‚Paranormal Activity 4‘ (2012), danach der Ableger ‚The Marked Ones‘ (2014), ‚Ghost Dimension‘ (2015) und ‚Next of Kin‘ (2021). Blum lobte außerdem die erneute Zusammenarbeit mit Paramount: „Wir freuen uns darauf, mit Josh Greenstein, Dana Goldberg, David Ellison, Jeff Shell und ihren Teams bei Paramount zusammenzuarbeiten, während wir ‚Paranormal Activity‘ wieder zum Leben erwecken.“ Greenstein und Goldberg nannten die Rückkehr der Marke eine ideale Kombination aus „zwei der visionärsten Horror-Köpfe“ – James Wan und Jason Blum.