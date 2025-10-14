Film ‚Ich weiß, welche Filme ich mache‘: James Gunn über seine Zukunft im DC-Universum

James Gunn - UK Superman Fan Event - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2025, 18:00 Uhr

James Gunn kennt seine Zukunft im DCU: Er weiß bereits, welche der nächsten Filme er inszenieren wird.

James Gunn weiß bereits, welche der nächsten Filme er im DC-Universum (DCU) inszenieren wird.

Der 59-jährige Filmemacher hat bislang den 2025 erscheinenden Blockbuster ‚Superman‘ sowie die HBO-Max-Show ‚Peacemaker‘ innerhalb des DCU geleitet – und nun verriet er, dass er schon genau wisse, welche Projekte er als Nächstes angehen werde.

Bei einer Pressekonferenz sagte der ‚The Suicide Squad‘-Regisseur: „Ehrlich gesagt glaube ich, ich weiß, welche der nächsten paar Filme ich drehen werde. Ich weiß es bereits.“ Gunn hatte kürzlich angekündigt, dass er bei ‚Man of Tomorrow‘, der 2027 erscheinen soll, Regie führen wird – einem weiteren Film mit David Corenswets Man of Steel und Nicholas Hoults Lex Luthor, der jedoch kein direktes Sequel zu ‚Superman‘ ist. Der ‚Guardians of the Galaxy‘-Filmemacher fügte hinzu, dass ‚Man of Tomorrow‘ eine Idee sei, die er „schon sehr lange“ habe. Mit Blick auf das erweiterte DCU erklärte Gunn, er plane, „eine große Geschichte“ durch seine Superheldenfilme zu erzählen, betonte aber, dass jede Produktion auch für sich allein funktionieren werde.

„Es ist ein Teil des Plans des DCU. Es gibt eine große Geschichte“, sagte Gunn. „Auf der einen Seite wird alles für sich allein anschaubar sein, aber es wird auch eine größere Geschichte erzählt, die zum Beispiel ‚Salvation‘ beinhaltet. Und diese Geschichte beinhaltet Rick Flag, sie beinhaltet Lex und Superman. Das sind also die Filme, die ich inszenieren werde.“ Das sei momentan der Plan, solange der Regisseur der Projekte nicht müde werde. Allerdings geht es davon zum aktuellen Zeitpunkt nicht aus: „Wir werden sehen. Aber es gibt einen Plan, den ich umsetzen werde. Es sind noch ein paar mehr, mindestens.“