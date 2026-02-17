Film ‚Im Körper des Feindes‘-Fortsetzung liegt vorerst auf Eis

Adam Wingard - March 2024 - Avalon - Godzilla x Kong The New Empire Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2026, 11:00 Uhr

‚Im Körper des Feindes‘ ist Berichten zufolge ins Stocken geraten, nachdem Regisseur Adam Wingard das Projekt verlassen hat.

Der 43-jährige Filmemacher – bekannt für seine Arbeiten wie ‚You’re Next‘ aus dem Jahr 2011, sowie ‚Godzilla vs. Kong‘ aus dem Jahr 2021 und dessen Fortsetzung ‚Godzilla x Kong: The New Empire‘ aus dem Jahr 2024 – war schon seit einiger Zeit mit dem Projekt verbunden, doch der lang erwartete Film ist noch nicht ganz in Sicht.

Wie ‚Collider‘ berichtet, wird Wingard nicht mehr die Fortsetzung des klassischen Action-Blockbusters von 1997 inszenieren, wobei Paramount Pictures weiterhin daran interessiert ist, Nicolas Cage und John Travolta wieder zusammenzubringen. Allerdings soll die Fortsetzung nun zu einem offenen Regie-Projekt geworden sein, was bedeutet, dass Filmemacher ihre eigenen Ideen einbringen können, um das Projekt weiterzuentwickeln und zur Produktion zu bringen.

Der Originalfilm wurde von John Woo inszeniert, mit Cage und Travolta in den Hauptrollen als Terrorist Castor Troy und Bundesagent Sean Archer. Troy fällt ins Koma, bevor er den Ort seines nächsten Anschlags verraten kann, was dazu führt, dass Archer sich einer experimentellen Gesichtstransplantation unterzieht, um sich als Troy auszugeben und eine geheime Supergefängnis zu infiltrieren. Der Terrorist erwacht, zwingt die Chirurgen, ihm Archers Gesicht zu geben, tötet sie und übernimmt das Leben des Agenten, während dieser versucht, aus dem Gefängnis zu fliehen, wo das Drama erst richtig beginnt.

Im Jahr 2024 gab Wingard ein vielversprechendes Update, als er behauptete, ‚Im Körper des Feindes‘ sei „in vollem Gange“.