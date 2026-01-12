Musik James Blake teasert neue Musik an

James Blake - 2020 Grammys - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2026, 11:00 Uhr

James Blake hat neue Musik angekündigt.

Der 37-jährige Sänger und Songwriter – der seit ‚Playing Robots Into Heaven‘ (2023) kein vollständiges Album mehr veröffentlicht hat – teilte auf Instagram einen Clip seiner kommenden Musik. Das 30-sekündige Video, betitelt mit dem Kommentar „I think we might be sleeping“, zeigt James in einem Aufnahmestudio, wie er dem Song lauscht. Bereits 2024 hatte James bekanntgegeben, dass er sein Plattenlabel verlassen habe, um die volle Kontrolle über seine Musik zu übernehmen. Zuvor war er bei ‚A+M Records‘ für sein selbstbetiteltes Debütalbum unter Vertrag und später bei ‚Republic Records‘ für die Alben ‚Overgrown‘ (2013), ‚The Colour In Anything‘ (2016), ‚Assume Form‘ (2019), ‚Friends That Break Your Heart‘ (2021) und ‚Playing Robots Into Heaven‘.

Er entschied sich jedoch, unabhängiger Künstler zu werden, und teilte auf Instagram, dass er sich nach diesem Schritt „gut“, aber auch „ängstlich“ fühle. Er schrieb: „Nach über einem Jahrzehnt bei einem Label fühlt es sich beängstigend an, unabhängig zu sein – aber hier sind wir.“ Er fügte hinzu: „Es fühlt sich gut an, unabhängig zu sein, weil ich schon lange die Dinge selbst in die Hand nehmen wollte.“

Zuvor hatte Blake Plattenlabels aufgefordert, „Therapie für ihre Künstler zu finanzieren“, um ihnen zu helfen, mit dem Druck der Branche umzugehen. Er schrieb auf X: „Ihr solltet nicht von unserem Trauma profitieren, ohne bei den Fallstricken zu helfen. […] Ich schlage nicht vor, dass ein Label den offiziellen Therapeuten stellt, um klar zu sein, nur dass sie Therapie finanzieren sollten.“