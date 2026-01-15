Film James Cameron macht ‚Anti-KI-Gegenreaktion‘ für Oscar-Pleite von ‚Avatar 2‘ verantwortlich

James Cameron - Avatar: The Way Of Water photo call at the Corinthia 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2026, 11:00 Uhr

Der Regisseur nimmt 'Avatar: The Way of Water' in Schutz, nachdem der Film nur einen Oscar gewonnen hatte.

James Cameron führt die enttäuschende Performance von ‚Avatar: The Way of Water‘ bei den Oscars auf eine „Anti-KI-Gegenreaktion“ zurück.

Der Originalfilm ‚Avatar‘ von 2009 war für neun Academy Awards nominiert, darunter für den besten Film sowie für die beste Regie. Letztendlich gewann der Streifen drei Oscars – in den Kategorien ‚Bestes Produktionsdesign‘, ‚Beste Kameraarbeit‘ und ‚Beste visuelle Effekte‘. Die Fortsetzung von 2022 wurde für drei Preise nominiert und gewann den Oscar für die besten visuellen Effekte, verpasste aber die Nominierungen in den prestigeträchtigsten Kategorien.

Regisseur James Cameron erklärte nun, dass die enttäuschende Bilanz bei den Oscars 2023 auf ein Missverständnis in Bezug auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zurückzuführen sei. Im ‚Awards Chatter‘-Podcast von ‚The Hollywood Reporter‘ sagte Cameron: „Schaut, wir werden bei dem ersten Film nie wissen: ‚Haben wir mit einer Stimme verloren oder mit 500?‘ Aber wir waren im Rennen. Wir waren dabei. Bei ‚Avatar 2‘ waren wir überhaupt nicht im Rennen, und ich betrachte ihn in vielerlei Hinsicht als den schönsten Film, den ich je gemacht habe.“

Der 71-Jährige räumte ein, „enttäuscht“ von den fehlenden Nominierungen gewesen zu sein. Er zeigte sich überzeugt, dass die Angst vor KI die Wahrnehmung des Films negativ beeinflusst habe. „Ich denke, unsere Filmemacher-Community hat nicht verstanden, wie ich diese Filme mache, und dachte: ‚Oh, er wird am Computer gemacht, wahrscheinlich mit generativer KI, und es ist wahrscheinlich eine völlige Verfälschung des Schauspielprozesses und bla-bla-bla'“, schilderte er. „Man kann quasi das Drehbuch dafür schon schreiben.“

Cameron betonte, dass er während der Produktion von ‚Avatar: The Way of Water‘ überhaupt keine generative KI eingesetzt habe. „Ich glaube, wir wurden von einer Anti-KI-Gegenreaktion getroffen, obwohl wir diesen Kram gar nicht benutzen!“, stellte er klar. „Wir haben nie generative KI verwendet – kein einziges Bild im neuen Film wurde mit generativer KI erstellt.“ Der ‚Titanic‘-Filmemacher klagte weiter: „Ich denke, wir wurden einfach pauschal abgestempelt und haben zu diesem Zeitpunkt eine Gegenreaktion abbekommen.“