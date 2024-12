Film James Mangold: ,A Complete Unknown‘ konzentriert sich auf die Nachverfolgung realer Ereignisse

James Mangold - December 2024 - Avalon - A Complete Unknown LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2024, 16:00 Uhr

James Mangold erzählte, dass er nicht „viel schummeln“ musste, um Bob Dylans Geschichte auf die große Leinwand zu bringen.

Der 61-jährige Filmemacher ist der Regisseur von ,A Complete Unknown‘, in dem Timothée Chalamet den legendären Musiker spielt, und betonte, dass er sich bei der Arbeit an dem neuen Biopic nur „auf die Nachverfolgung“ realer Ereignisse konzentrieren musste, anstatt dramatische Szenen zu erfinden.

Mangold erklärte in einem Gespräch gegenüber ,Collider‘: „Also, es geht nicht nur darum, was vor welchen Augen passiert, sondern auch darum, was man zeigt und was nicht, und wie viel man preisgibt. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich persönlich ausdrücken zu können, aber das Erste, was man machen muss, ist, all diese Ereignisse in eine genaue Zeitleiste einzuordnen und zu verstehen, wo die Probleme in der Erzählung liegen. Ich meine, vielleicht funktioniert die wahre Geschichte ganz gut. In Wahrheit wurde in diesem Film nicht viel geschummelt. Die Zeit zwischen 1961 und 1965 ist ziemlich geradlinig und ich habe mich nur auf das Nachzeichnen konzentriert.” Der Filmemacher fügte hinzu, dass er „am meisten“ daran interessiert gewesen sei, die Idee zu untersuchen, dass jemand mit einer so „immensen Gabe“ wie Dylan, der mit über 125 Millionen verkauften Exemplaren einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten ist, inmitten all seines Erfolgs einsam sein kann.