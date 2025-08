Film Jamie Lee Curtis: Darum war ‚Freakier Friday‘ schwerer als ‚Freaky Friday‘

amie Lee Curtis and Lindsay Lohan in Disney's - Freakier Friday - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2025, 18:33 Uhr

Für Jamie Lee Curtis war ‚Freakier Friday‘ schwerer zu drehen als ‚Freaky Friday‘, weil sich die Fortsetzung auf zwei Erwachsene statt auf einen Erwachsenen und einen Teenager konzentriert.

Die 66-jährige Schauspielerin ist als Tess Coleman an der Seite von Lindsay Lohans Anna Coleman in der Disney-Komödie zurückgekehrt. Jetzt hat Curtis erklärt, dass der Originalfilm von 2003 – in dem ihre Figur mit ihrer jugendlichen Tochter die Körper tauschte – einfacher zu machen war als ‚Freakier Friday‘, wegen der „schwarz-weißen“ Unterschiede zwischen Erwachsenen und Teenagern.

„In ‚Freaky Friday‘ ist es wirklich einfach – Erwachsene, Teenager. Erwachsene stehen so, Teenager hängen. Es war so schwarz-weiß, so klar“, sagte Jamie Lee Curtis jetzt gegenüber ‚ComicBook.com‘. Im zweiten Teil allerdings ist mittlerweile auch Lindsay Lohans Charakter erwachsen und die beiden Schauspielerinnen mussten sich noch mehr Details überlegen, um die Figuren voneinander abzugrenzen. „In diesem Film ist es eine viel subtilere Veränderung, und wir mussten sie mit Worten, Sprache, Körperverhalten, Manierismen und so weiter herausarbeiten. Das ist viel herausfordernder, weil es nicht so einfach ist zu glauben, dass man es richtig macht.“

Curtis fügte hinzu, dass die Dynamik mit ihrer Film-Stiefenkelin Lily Davies (gespielt von Sophie Hammons) – mit der sie in ‚Freakier Friday‘ ebenfalls die Körper tauscht – sogar noch ungewohnter war. Sie verglich diesen Handlungsstrang mit ihrer Erfahrung als Donna Berzatto in der zweiten Staffel von ‚The Bear‘. Sie sagte: „Bei Donna wusste ich, dass ich es richtig mache, weil ich sie kenne. Ich kenne keine Lily. Wirklich nicht, deshalb war es schwieriger für mich sicherzustellen, dass ich es tatsächlich richtig mache.“

In ‚Freakier Friday‘ tauschen Mutter und Tochter, Tess (Curtis) und Anna Coleman (Lohan), erneut die Körper – nur dass sich diesmal das Chaos auch auf andere Familienmitglieder ausbreitet. Während Tess sich im Leben als Großmutter zurechtfindet und Anna mit dem Muttersein jongliert, versucht die Familie verzweifelt, das Durcheinander rückgängig zu machen, bevor alles aus dem Ruder läuft. Der Film – der am 8. August 2025 in die Kinos kommt – zeigt außerdem Chad Michael Murray, Julia Butters, Manny Jacinto und Mark Harmon.