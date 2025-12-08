Stars Jane Seymour ist mit 74 ’sexuell sehr aktiv‘

Jane Seymour at The Hollywood Reporter's Annual Women In Entertainment Gala - December 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2025, 14:00 Uhr

Die Hollywood-Ikone macht ein pikantes Geständnis: Sie genießt ihre Beziehung mit John Zambetti auch auf körperlicher Ebene.

Jane Seymour hat auch mit 74 Jahren Spaß im Schlafzimmer.

Die ehemalige ‚James Bond‘-Darstellerin war viermal verheiratet und datet derzeit Musiker John Zambetti, nachdem sie seit ihrer Scheidung von James Keach im Jahr 2015 eine Zeit lang Single war. Jane betonte, dass sie sich eher wie eine 40-Jährige fühlt, statt wie jemand in ihren 70ern.

Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin verriet sie: „Ich muss morgens tatsächlich aufwachen und mich daran erinnern, wie alt ich bin, weil ich innerlich sagen würde, dass ich mich immer noch wie vielleicht 40 oder 50 fühle, vielleicht 40. Ich weiß nicht, wo all die Zeit hingegangen ist, aber ich habe die Energie, die ich mit 40 hatte.“

Im kommenden Februar feiert die Film-Ikone ihren 75. Geburtstag. Jane ist stolz darauf, in ihrem Alter noch so fit zu sein – auch im Schlafzimmer. „Ich werde nächstes Jahr 75 und ich bin sehr sexuell aktiv“, plauderte sie aus. „Ich bin auf eine gewisse Weise fast zu einem Vorzeigebeispiel dafür geworden, dass es ein Leben nach 70 gibt … Ich schaue auf meine Mutter, als sie noch lebte, und mit 50 hätte ich gesagt, sie war mittleren Alters.“

Jane selbst hat nicht das Gefühl, zu dieser Kategorie zu gehören. „Ich liebe das Leben. Ich nenne es ‚erfahrungsbasiertes Leben'“, verriet sie. Die Schauspielerin ist ein großer Fan davon, im Moment zu leben. „Ich weiß nicht, was morgen passieren wird. Deshalb möchte ich meine Zeit nur mit Dingen verbringen, für die ich Leidenschaft empfinde, die mir wirklich Spaß machen. Und ich achte darauf, dass selbst Arbeit zu einer unterhaltsamen Lebenserfahrung wird“, betonte sie.