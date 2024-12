Stars Jason Earles: Ruhm ohne den Druck sozialer Medien

Jason Earles - Oct 2024 - Wizards Beyond Waverly Place premiere - El Capitain theater - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2024, 09:00 Uhr

Jason Earles musste sich in den ersten Jahren seiner Berühmtheit „nicht mit dem Druck der sozialen Medien auseinandersetzen“.

Der 47-jährige Schauspieler spielte in den späten 2000er Jahren die Rolle des Bruders von Miley Cyrus in ,Hannah Montana‘ und glaubt, dass er und seine Altersgenossen die „letzte Generation“ von Prominenten waren, die keinem Online-Hass ausgesetzt waren, obwohl sie immer noch mit dem Eindringen von Paparazzi umgehen mussten.

Im Podcast ,Let’s Talk About!‘ sagte er: „Ich glaube, wir waren die letzte Generation von Disney-Kindern, die nicht wirklich mit dem Druck der sozialen Medien zu kämpfen hatte. Twitter wurde in der Mitte von ,Hannah‘ zu einer Art Ding […] Wenn überhaupt, waren wir die letzte Generation von Disney-Stars, die sich Sorgen um Paparazzi gemacht hat, das war wie Britney Spears, die den Verkehr aufhielt. Das war diese Zeit. Und das scheint nicht mehr ganz dasselbe zu sein. Es sind wirklich die sozialen Medien. Früher wurde ich jedes Mal, wenn ich ins [Einkaufszentrum] The Grove ging, von TMZ verfolgt. Das ist nicht mehr das, was es ist, es sind nur noch Trolle online.“

In der Serie spielte Jason Jackson Stewart, während ,Flowers‘-Hitmacherin Miley (31) die Hauptrolle eines Mädchens spielte, das ein geheimes Doppelleben als weltberühmter Popstar führt. Die Sitcom lief von 2006 bis 2011 und brachte fünf Soundtrack-Alben, eine ausverkaufte Tournee und einen Kinofilm hervor. Jason ist sich jedoch nicht sicher, ob sein ehemaliger Co-Star jemals die Hauptrolle in einem Reboot übernehmen würde. Doch er könnte sich vorstellen, dass sie als Produzentin einer potenziellen Serie zurückkehren könnte, die sich auf die „Zwänge“ von heute konzentrieren würde.