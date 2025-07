Film Jeff Bridges wollte Method Actor Jared Leto ’nicht vor den Kopf stoßen‘

Jeff Bridges - Chaplin Gala - April 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.07.2025, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star spricht über die Zusammenarbeit mit dem Method Actor für den Film 'Tron: Ares'.

Jeff Bridges wollte Jared Leto am Set von ‚Tron: Ares‘ wegen dessen Method Acting nicht auf den Schlips treten.

Der 75-jährige Schauspieler erklärte, dass sein Co-Star während der Dreharbeiten mit dem Namen seiner Figur – Ares – angesprochen werden wollte. Jeff tat sich jedoch schwer damit, da er lieber eine persönliche Beziehung zu Jared aufbauen wollte.

Laut ‚The Hollywood Reporter‘ erzählte der ‚True Grit‘-Star bei der San Diego Comic-Con: „Er ist einer von diesen Typen. Jeder hat seine eigene Methode, seinen eigenen Stil, Mann. Ich wollte ihn als Schauspieler nicht vor den Kopf stoßen. Aber ich dachte: ‚Ich möchte eine gewisse Vertrautheit mit dir haben. Ich weiß, du heißt Ares. Kann ich dich einfach Air nennen?'“ Glücklicherweise sei Jared auf diesen Vorschlag eingegangen. „Er meinte: ‚Klar, Mann! Du kannst mich nennen, wie du willst!‘ Wir hatten eine großartige Zeit“, berichtete der Oscar-Preisträger.

Auch der ‚Suicide Squad‘-Darsteller war begeistert von der Zusammenarbeit mit Jeff – so sehr, dass er mitten in einer Szene den Dreh unterbrach. „Ich habe einfach ‚Cut!‘ gerufen. Alle waren überrascht, weil ich das sonst nie mache. Der erste Regieassistent kam zu mir und fragte: ‚Alles in Ordnung? Was ist los?'“, schilderte Jared. Daraufhin habe er gesagt: „Ich kann einfach nicht aufhören zu lächeln, weil ich gerade mit meinem Helden arbeite.“

Der Film knüpft an die Ereignisse von ‚Tron: Legacy‘ (2010) an. Im Mittelpunkt steht die Software Ares (gespielt von Leto), die aus der digitalen Welt in die reale Welt geschickt wird, um dort künstliche Intelligenz einzuführen. Jeff Bridges kehrt in seiner Rolle als Videospieldesigner Kevin Flynn zurück – die Figur, die er bereits im Originalfilm von 1982 spielte.