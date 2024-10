Stars Jennifer Lawrence: Vorfreude auf ihr zweites Kind

Jennifer Lawrence attends the 35th Annual GLAAD Media Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2024, 09:00 Uhr

Jennifer Lawrence ist „überglücklich, wieder schwanger zu sein“.

Die Oscar-Preisträgerin erwartet ihr zweites Kind mit Ehemann Cooke Maroney, und Jennifer glaubt, dass die Nachricht zum „perfekten“ Zeitpunkt für sie kommt. Ein Insider verriet ‘People‘: „Sie liebt es, Mutter zu sein. Sie ist überglücklich, wieder schwanger zu sein. Es fühlt sich für sie wie der perfekte Zeitpunkt an. Ihr Sohn wird drei Jahre alt sein, wenn das neue Baby ankommt.” Jennifer hat bereits Cy (2) mit Cooke, und das Paar, das 2019 geheiratet hat, ist in seiner Beziehung an einem guten Punkt. Der Insider fügte hinzu: „Sie ist sehr glücklich mit Cooke. Sie sind ein tolles Paar. Er ist super entspannt und das überträgt sich auf sie.“

Jennifer (34) verkündete kürzlich ihre neueste Schwangerschaft über einen Instagram-Post der ‘Vogue’. Die Nachricht lautete: „Glückwünsche für Jennifer Lawrence sind angesagt! Die Oscar-gekrönte Schauspielerin wird ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann, dem Kunstgaleristen Cooke Maroney, begrüßen.“