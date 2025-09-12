Film Jennifer Lopez verlor ‚Evita‘-Rolle an Madonna

Jennifer Lopez - Unstoppable screening LA Dec 15 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin wollte unbedingt die Rolle von Eva Perón in dem Musical-Drama spielen, ging aber leer aus.

Jennifer Lopez bereitete sich „wochenlang“ darauf vor, Evita zu spielen – bevor Madonna die Rolle bekam.

Die 56-jährige Sängerin wollte unbedingt die argentinische Politikerin und Aktivistin Eva Perón im biografischen Musical-Drama von 1996 verkörpern und war am Boden zerstört, als die Rolle stattdessen an Madonna vergeben wurde.

Bei einer Fragerunde erzählte Jennifer: „Ich ging zum Vorsprechen für Evita bei [Regisseur] Alan Parker. Ich hatte wochenlang geübt, sang mit vollem Herzen – und er sagt: ‚Du bist unglaublich. Aber du weißt, dass Madonna die Rolle hat, oder?‘ Ich sagte nur: ‚Ok, bye-bye. Schön, Sie kennenzulernen.'“

Derzeit ist die Schauspielerin in der Kinoadaption von ‚Kiss of the Spider Woman‘, einem neuen Musikdrama, zu sehen. Damit erfüllt sie sich den lang gehegten Traum, in einem Musical-Film mitzuspielen – dennoch fühlte sich die Musikerin etwas überwältigt, als Regisseur Bill Condon sie bat, einen der aufwendigeren Songs des Films in nur einem Take zu singen.

Jennifer berichtete: „Ich dachte: ‚Wir machen dann noch ein paar Aufnahmen, oder?‘ Er meinte: ‚Nein, keine weiteren Aufnahmen.‘ Ich dachte nur: ‚Verdammt! Dann sollte ich es wohl gleich richtig hinkriegen.‘ Und wenn es dann zur Hälfte perfekt läuft und du plötzlich über dein Kleid stolperst oder so, dann heißt es: Vielleicht nochmal von vorne.“

Die ‚Hustlers‘-Darstellerin gestand: „Es war herausfordernd. Herausfordernd auf diese Weise, zeitlich, so wie es bei Independent-Filmen eben ist, richtig? Es geht um die Zeit, die Vorbereitung, das Budget – all das war für uns eine Einschränkung.“