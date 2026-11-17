Stars Jennifer Love Hewitt spricht über Höhen und Tiefen ihrer Ehe

Jennifer Love Hewitt - LA Premiere - I Know What You Did Last Summer - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 10:00 Uhr

Jennifer Love Hewitt spricht über Höhen und Tiefen ihrer Ehe.

Seit 13 Jahren sind Jennifer Love Hewitt und Brian Hallisay verheiratet.

Für die Schauspielerin fühlt sich diese gemeinsame Zeit allerdings noch deutlich länger an. Mit einem Augenzwinkern erklärte die 47-Jährige, dass ihre Ehe in Hollywood-Maßstäben inzwischen wohl 150 Jahre andauere. Doch trotz aller Herausforderungen sei ihre Beziehung von einer bewussten Entscheidung füreinander geprägt. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ scherzte Hewitt über die lange gemeinsame Zeit: „In Hollywood sind es gefühlt 150 Jahre. Es ist wirklich eine lange Zeit mit einem anderen Menschen.“ Die beiden Schauspieler hatten sich 2013 das Jawort gegeben. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Autumn (12), Atticus (11) und Aidan (fünf). Dass eine langjährige Partnerschaft nicht immer gleich verläuft, daraus macht Hewitt kein Geheimnis. Auch bei ihr und ihrem Mann gebe es Phasen, in denen die Beziehung besonders intensiv sei, und andere, in denen der Alltag stärker in den Vordergrund rücke. „Ich denke, bei uns gibt es ein Auf und Ab. Für uns ist es eine Entscheidung, die wir jeden Tag aufs Neue treffen. Und genau das ist das Romantische daran“, erklärte sie. Dabei sei es ihr wichtig, dass die Liebe nicht als selbstverständlich betrachtet werde. „Ich erwarte niemals, dass er sich automatisch für mich entscheidet. Ich möchte mir diese Entscheidung jeden Tag aufs Neue verdienen“, sagte die Darstellerin aus ‚Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast‘.

Über ihren Ehemann fand Hewitt zahlreiche liebevolle Worte. Hallisay sei ein verlässlicher Partner und ein großartiger Vater. Sie könne sich ein Leben ohne ihn an ihrer Seite kaum vorstellen. „Ich möchte immer noch, dass er direkt neben mir steht. Und das ist ein schönes Gefühl“, schwärmte sie. Beide seien dankbar für das gemeinsame Leben und bemühten sich, ihre Beziehung lebendig zu halten. Besonders wertvoll sei diese familiäre Stabilität für die Schauspielerin auch deshalb, weil sie selbst nicht mit einem solchen Gefühl aufgewachsen sei. Ihre Mutter Patricia Mae starb 2012 nach einer Krebserkrankung. Der Verlust habe Hewitt nachhaltig geprägt und ihren Blick auf das Familienleben verändert.

Gerade für ihre eigenen Kinder möchte sie deshalb besondere Erinnerungen schaffen. Auch an Weihnachten sei es ihr wichtig, trotz persönlicher Trauer für eine festliche Atmosphäre zu sorgen. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ hatte sie bereits früher darüber gesprochen, wie sie nach dem Tod ihrer Mutter versuchte, die Magie der Feiertage aufrechtzuerhalten. „Meine Aufgabe war es, mich nicht vollständig meiner Trauer hinzugeben, sondern zu erkennen, dass ich etwas zu tun hatte: Ich musste Weihnachten für meine Kinder magisch machen“, erinnerte sie sich. Für Hewitt bedeutet Magie dabei vor allem eine bewusste Einstellung zum Leben. Man müsse sich bemühen, schöne Momente zu schaffen, gleichzeitig aber akzeptieren, dass nicht jeder Tag perfekt sein könne. „Ich habe mir wirklich große Mühe gegeben – und meistens gelingt es mir auch“, sagte sie.