Bang Showbiz | 23.10.2025, 11:00 Uhr

Jeremy Allen White fühlte sich während der Arbeit an ‚Springsteen: Deliver Me from Nowhere‘ „verletzlich“.

Der 34-jährige Schauspieler verkörpert in dem neuen Biopic den ‚Glory Days‘-Rocker Bruce Springsteen. Der Film beleuchtet die persönlichen und beruflichen Kämpfe des Musikers während der Entstehung seines 1982er Albums ‚Nebraska‘. Während der Dreharbeiten hatte White das Bedürfnis, sich etwas Raum zu nehmen, um die emotionale Schwere der Geschichte zu verarbeiten. Im Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘ erzählte er: „(Springsteen) und ich haben im Vorfeld viel gesprochen. […] Wir haben miteinander getextet und telefoniert. Und als wir dann am Set waren, fühlte ich mich manchmal einfach sehr … ich weiß nicht … sehr verletzlich.“

Der ‚The Bear‘-Darsteller erklärte, dass er sich gegenüber Springsteen als „Beschützer“ gefühlt habe, während er und das Ensemble reale Ereignisse aus dem Leben von The Boss nachstellten. Er sagte: „In gewisser Weise fühlte ich mich als Beschützer ihm gegenüber, denn am Ende des Tages sind das echte Momente, die wirklich passiert sind – das sind echte Räume. Es lag etwas sehr Zartes in all dem, und ich glaube, sobald wir am Set waren, wurde ich ziemlich introvertiert. Ich brauchte ein bisschen Abstand, um das alles auf meine eigene Weise zu begreifen.“ Im Biopic wird White von Jeremy Strong unterstützt, der Springsteens Manager Jon Landau spielt. Der ‚Succession‘-Star entwickelte seine Rolle größtenteils „in Zurückgezogenheit“, obwohl er die Gelegenheit hatte, mit Landau persönlich zu Abend zu essen. Der 46-Jährige berichtete: „Auf eine Weise sind die Informationen, die man sucht, überall verstreut. Wir werden zu besessenen Detektiven, die nach Hinweisen suchen.“

Strong erklärte weiter, dass er es sehr schätzte, Landau am Set von Scott Coopers Film dabeizuhaben. White stimmte seinem Co-Star zu und betonte, wie besonders es war, sowohl Springsteen als auch seinen Manager gemeinsam am Set zu erleben. Er bemerkte: „Ich muss sagen, die Tage, an denen sie beide am Set waren – es waren nicht viele, meist war nur Bruce da – waren eine echte Freude. Und ich denke, das war für uns alle sehr hilfreich.“