Stars Jeremy Renner weist Yi Zhous Behauptung einer Lösung entschieden zurück

Jeremy Renner attends the 92nd anniversary of The Hollywood Christmas Parade - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2025, 09:00 Uhr

Jeremy Renners Anwalt hat darauf bestanden, dass er und Yi Zhou ihren Konflikt nicht beigelegt haben. Ihr Statement einer Einigung soll gelogen sei.

Die chinesische Filmemacherin und der 54-jährige Schauspieler arbeiten aktuell angeblich an dem ‚Chronicles of Disney‘-Dokumentarfilm und einem Animationsfilm zusammen. Anfang des Monats behauptete Zhou dann aber in einer Reihe von Instagram-Posts, der ‚Avengers‘-Star habe ihr im Juni „eine Reihe unerwünschter/ungefragter pornografischer Bilder von sich selbst“ über Direktnachrichten und WhatsApp geschickt. Als sie ihn darauf ansprach, soll er ihr gedroht haben, „die Einwanderungsbehörde/ICE“ zu rufen.

Während Jeremy zugab, dass sie im Juli einen „kurzen einvernehmlichen Kontakt“ gehabt hätten, bestritt er alle weiteren Behauptungen und betonte stattdessen, er sei mit Nachrichten bombardiert worden, während sie „aggressiv eine sexuelle/romantische/Sexting-Beziehung verfolgte“. Der Streit schien am Wochenende beigelegt, als die Regisseurin behauptete, man habe „eine friedliche und respektvolle Lösung“ gefunden – doch der Anwalt des ‚Mayor of Kingstown‘-Stars wies diese Aussage sofort zurück.

Yi sagte zu TMZ: „Wir haben eine friedliche und gegenseitig respektvolle Lösung erreicht. Wir danken allen, die ein positives Ergebnis unterstützt und einen zukunftsorientierten, kollaborativen Weg begrüßt haben. Diese Lösung ermöglicht es allen Parteien, sich weiterhin auf Storytelling, Kreativität und bedeutungsvolle Arbeit zu konzentrieren, die das Publikum auf der ganzen Welt bereichert.“ Sie schrieb außerdem auf Instagram: „Glücklich zu verkünden, dass wir dank Mr Singer, @creativeartistsagency, meinen Teams, Agenten, Managern, den Rechtsteams und vor allem meinem Berater Brian Sun eine friedliche Lösung gefunden haben. Wir machen weiter mit dem Release und den FYC-Kampagnen für @chroniclesofdisneyofficial und @stardustfuturemovie mit Jeremy Renner und anderen Talenten.“

Kurz darauf gab Anwalt Marty Singer eine eigene Stellungnahme an TMZ ab, in der er das genaue Gegenteilt betonte. Er sagte: „Es wurde keine Einigung mit Yi Zhou erzielt, um die erheblichen multimillionenschweren Ansprüche meines Mandanten Jeremy Renner gegen sie beizulegen. Ich habe keine Ahnung, warum Yi Zhou eine Geschichte erfinden würde, dass ein Deal geschlossen wurde, da ihr mitgeteilt wurde, dass es keinen Deal gibt – einschließlich der Nutzung von Jeremy Renner in einem Animationsfilm, für den er nur für eine Dokumentation zugesagt hatte.“

Der Anwalt des ‚Hawkeye‘-Stars hatte Yi Zhous Behauptungen bereits zuvor als „falsch, empörend und hochgradig verleumderisch“ bezeichnet und behauptet, sie würde sich rächen, weil der Schauspieler „ihre romantischen Avancen zurückgewiesen“ und sich geweigert habe, seine Social-Media-Accounts zur Förderung ihrer Projekte zu nutzen. Der Anwalt behauptete, das Paar habe sich einmal in einem Hotel in Nevada im Juli getroffen, wo Jeremy für die Dokumentation interviewt wurde, bevor sie einen „kurzen einvernehmlichen Kontakt“ hatten. Ein zweites Treffen habe es im August gegeben, doch seit über einem Monat habe Jeremy nicht mehr mit Yi gesprochen und ihre angeblich „sexuell expliziten Nachrichten voller Liebesbekundungen“ ignoriert, die sie noch am 24. Oktober geschickt haben soll.