Musik Joe Jonas: ‚Only Love‘ war ursprünglich für die Jonas Brothers gedacht

Joe Jonas - Vanity Fair Oscar Party 2023 - Avalon - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2024, 16:00 Uhr

Joe Jonas erzählte, dass sein Song ‚Only Love‘ ursprünglich ein Lied für die Jonas Brothers werden sollte.

Der 35-jährige Musiker, der sich 2019 für ‚Happiness Begins‘ erneut mit seinen Brüdern Nick und Kevin zusammentat, bevor er im letzten Jahr ‚The Album‘ herausbrachte, verkündete, dass es eine Zusammenarbeit mit dem Produzenten Joel Little in Australien war, die ihm half, als er seine öffentliche Scheidung von Sophie Turner durchmachte.

Der Künstler verriet in einem Interview gegenüber dem ‚Billboard‘-Magazin: „Mir fiel auf, dass der Song in die Richtung einiger persönlicher Dinge ging, die ich durchmachte. Also ging ich zu Kevin und Nick hin und fragte sie: ‚Hey, kann ich das als ein Katapult verwenden, um herauszufinden, was dieser Sound sein könnte und was ich emotional herauszufinden versuche?‘ Sie sind sehr unterstützend gewesen – Nick sagte: ‚Verdammt, ich mag diesen Song wirklich. Aber ich verstehe, was du machen musst, also mach es.'“ Der neue Track habe als Sprungbrett für Joes kommendes Soloalbum ‚Music for People Who Believe in Love‘ fungiert, wobei der Musiker hofft, dass die Platte seinen Fans in schwierigen Zeiten beistehen kann. Jonas fügte hinzu: „Im Grunde ist das alles, was ich mir nur wünschen kann, wenn dieses Werk den Menschen hilft, das durchzustehen, was sie gerade durchmachen.“ Unterdessen lobte Alyssa LoPresti, die Vizepräsidentin für Marketing bei Republic, die Authentizität, die der Star in seine neuen Songs einbringt.