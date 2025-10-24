Film Johnny Depp spielt Scrooge in ‚A Christmas Carol‘

Johnny Depp - red carpet awards ceremony of the 4th edition of Red Sed Sea Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2025, 18:00 Uhr

Johnny Depp wird Ebenezer Scrooge in einer neuen Kinoadaption von ‚A Christmas Carol‘ spielen.

Der 62-jährige Schauspieler übernimmt die Hauptrolle in einer neuen Version von Charles Dickens’ Weihnachtsklassiker, die den Titel ‚Ebenezer: A Christmas Carol‘ trägt und von Ti West – dem Regisseur der Horrorfilmreihe ‚X‘ – inszeniert wird.

Laut ‚The Hollywood Reporter‘ ist auch Andrea Riseborough für das Projekt vorgesehen, das als „eine spannende Geistergeschichte im London des Dickens-Zeitalters“ beschrieben wird, „in der ein Mann eine übernatürliche Reise durch seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft antritt, um für eine zweite Chance zu kämpfen“. Das Magazin berichtet, dass das Studio Paramount Pictures sich in den letzten Verhandlungen befindet, um das Projekt zu übernehmen, während ein vorläufiges Veröffentlichungsdatum auf den 13. November 2026 festgelegt wurde.

Es ist bereits das zweite Kino-Projekt, das auf dem Buch basiert und derzeit in Produktion geht – Willem Dafoe soll Scrooge in einem weiteren Film für Warner Bros. spielen, unter der Regie von Robert Eggers.

Depp ist nach seinem öffentlich viel thematisierten Rechtsstreitigkeiten mit Ex-Frau Amber Heard erst kürzlich wieder zur Schauspielerei zurückgekehrt. Er war 2023 in dem französischsprachigen Film ‚Jeanne du Barry‘ auf der Leinwand zu sehen, der beim Filmfestival von Cannes uraufgeführt wurde. Außerdem wird er im kommenden Jahr im neuen Film ‚Day Drinker‘ zu sehen sein. Für ‚Day Drinker‘ arbeitete Depp mit Regisseur Marc Webb und Co-Star Penélope Cruz in Spanien zusammen; die Dreharbeiten sollen in diesem Monat abgeschlossen worden sein.