Film Jordan Peeles nächster Film wurde aus dem Kalender gestrichen

03.09.2025

Das neueste Werk des Regisseurs wird nicht wie bisher angekündigt ausgestrahlt werden.

Jordan Peeles nächster Film wurde aus den Release-Plänen gestrichen.

Der 46-jährige Regisseur hatte seinen vierten Film ursprünglich für den 23. Oktober 2026 angekündigt, doch Universal Pictures hat das mysteriöse Projekt nun aus seinem Kalender für kommende Filme entfernt. Insider berichteten gegenüber ‚Variety‘, dass Jordan aktuell noch an dem Film arbeitet, aber die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben. Der ‚Get Out‘-Filmemacher ist für seine Geheimniskrämerei bekannt, was seine Filme und deren Handlungen angeht, hat aber Anfang des Jahres angedeutet, dass dieser Film, der ursprünglich am 25. Dezember 2024 hätte erscheinen sollen, sein „Lieblingsfilm“ werden könnte – sofern er ihn richtig umsetzt. Im Podcast ‚Conan O’Brien Needs a Friend‘ sagte er Anfang des Jahres: „Das war… offensichtlich, es war ein interessantes Jahr, weil der Drehbuchautoren-Streik mich in einen Zustand des Zuhörens versetzt hat, und genau dort muss ich sein. Ich habe das Gefühl, dass mein nächstes Projekt für mich sehr klar ist, und ich freue mich, dass ich einen weiteren Film habe, der, wenn ich ihn richtig mache, mein Lieblingsfilm sein könnte.“

Jordan hat die gefeierten Horrorfilme ‚Get Out‘, ‚Nope‘ und ‚Us‘ inszeniert und erklärt, dass eine „bodenständige Figur“ in seinen Werken der Schlüssel zum Erfolg sei. Er sagte: „Wie bei der Komödie, das Verstärken, das Übertreiben, das Fantastische und die Vorstellungskraft, das wird zu einer bestimmten Art von Projekt und Übung, aber die Übung, es zu verankern, ist immer das, was es funktionieren lässt. Das ist für mich besonders im Horror das Schwierigste.“

Der ‚Keanu‘-Star erklärte auch, warum er lieber originelle Filme inszeniert, statt sich an lukrative Franchises anzuhängen. Er sagte: „Nichts ist befriedigender, als bei etwas die Führung zu übernehmen, das aus etwas Tiefgründigem kommt, und die Unterstützung eines Teams für so etwas zu bekommen. Ich habe das Gefühl, wenn ich auf dem Eigentum von jemand anderem arbeiten würde, wäre ich jemandem etwas schuldig. Abgesehen von diesem Kernstück der Inspiration scheint es mir einfach nicht so viel Spaß zu machen… Wenn ich mit meinen allerliebsten Eigenschaften konfrontiert werde, schlägt das immer noch nicht das, was ich noch nicht geschrieben oder herausgefunden habe.“