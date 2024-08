Stars Josh Hartnett: Swifties ähneln Fans in seinem neuen Thriller

Josh Hartnett - Trap - World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2024, 13:19 Uhr

Der Hollywood-Star findet, dass die Fans von Popstar Taylor Swift den Konzertbesuchern in seinem neuen Film ähneln.

Josh Hartnett glaubt, dass Taylor Swift-Fans genauso fanatisch sind wie die „überdrehten“ Konzertbesucher in seinem neuen Film ‚Trap: No Way Out‘.

Der Schauspieler spielt in dem Thriller von M. Night Shyalaman einen Serienmörder, der seine Tochter zu einem Konzert des fiktiven Popstars Lady Raven mitnimmt, wo er erfährt, dass das FBI ihn jagt.

Im Gespräch mit ‚People‘ enthüllt Josh, dass er das im Film gezeigte Verhalten der Konzertbesucher erst für übertrieben hielt. Dann habe er jedoch mit seinen Töchtern ein Konzert von Pop-Superstar Taylor Swift in London besucht. „Ich habe mich nach dem Film gut informiert, aber vorher wusste ich es wirklich nicht“, verrät er.

In Bezug auf die „Manie“, die Taylor umgibt, fügt der Hollywood-Star hinzu: „Während der Dreharbeiten dachte ich: ‚Gott, das ist ein bisschen übertrieben. Die Inbrunst des Publikums, und sie kennen jedes Wort‘. Dann ging ich zum Konzert. Ich dachte: ‚Nein, es ist genau richtig.'“

Zusammen mit seiner Frau Tamsin Egerton hat der Schauspieler vier Kinder. „Die Sache ist die, dass meine Kinder letztes Jahr, als wir (‚Trap‘) gedreht haben, nicht so sehr auf Popmusik standen. Als sie dann hörten, dass die ‚Eras Tour‘ kommt, weil ihre Freunde in der Schule alle von dem Konzept begeistert waren, wurden sie sofort zu Swifties – und zwar zu Hardcore-Swifties. Wir hörten diese Musik sechs Monate lang ununterbrochen im Auto, bevor wir zur Show gingen.“ Vor allem das Erfolgsalbum ‚1989‘ sei in seinem Haus rauf und runter gelaufen. „Es ist ein gutes Album“, schwärmt der 46-Jährige.