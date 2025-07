Film Josh Hutcherson: ‚Five Nights at Freddy’s 2‘ wird noch gruseliger und hat viel mehr Animatronik

Josh Hutcherson - Hunger Games P2 - NYC - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2025, 14:00 Uhr

Der 32-jährige Schauspieler deutet an, dass der Horrorstreifen mit einigen Überraschungen aufwartet.

Josh Hutcherson hat angedeutet, dass ‚Five Nights at Freddy’s 2‘ deutlich unheimlicher wird als der erste Teil.

Laut dem 32-jährigen Schauspieler wird es „viel mehr Animatronik“ und größere Action-Szenen geben. Hutcherson kehrt in der Fortsetzung des Horrorhits aus 2023 als Mike Schmidt zurück. Die Filmreihe basiert auf dem gleichnamigen Indie-Horrorspiel von Entwickler Scott Cawthon. Regisseurin Emma Tammi bestätigte auf einem Panel bei der San Diego Comic-Con, dass die Fortsetzung mehr als dreimal so viel Animatronik enthalten wird wie der erste Film: „In diesem Teil gibt es viel mehr Action – vor allem mit der Animatronik – und das war unglaublich aufregend. Ich habe mittlerweile eine starke Verbindung zu diesen Charakteren, und es war eine großartige Gelegenheit, ihre Geschichten weiterzuerzählen und auszubauen.“

Neben Hutcherson als Mike Schmidt kehren auch zurück: Piper Rubio als seine Schwester Abby, Elizabeth Lail als Polizistin Vanessa Shelley und Matthew Lillard als der unheimliche William Afton. Neu im Cast sind unter anderem: Skeet Ulrich (‚Scream‘), Mckenna Grace (‚Ghostbusters: Afterlife‘) und Wayne Knight (‚Jurassic Park‘).

Der Film setzt direkt nach den Ereignissen des ersten Teils an. Mike versucht nach seinen traumatischen Erlebnissen als Nachtwächter in der wiedereröffneten Freddy Fazbear’s Pizzeria ein normales Leben aufzubauen. Doch natürlich ist das bei ‚FNAF‘ nicht möglich. Hutcherson: „Mike will einfach ein ruhiges, normales Leben für sich und Abby. Aber er trägt das Trauma aus dem ersten Teil mit sich herum – und dann passiert es einfach wieder. Armer Mike!“