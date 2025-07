Film Katie Holmes: ‚Dawson’s Creek‘-Reunion für neuen Filmtrilogie

Katie Holmes - Kering Women In Motion Talk - Cannes Film Festival 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2025, 11:00 Uhr

Katie Holmes trifft sich für eine neue Filmtrilogie wieder mit ihrem ‚Dawson’s Creek‘-Co-Star Joshua Jackson.

Die 46-jährige Schauspielerin wird als Autorin, Regisseurin und Hauptdarstellerin in ‚Happy Hours‘ an der Seite ihres ehemaligen Schauspielkollegen ihr erstes gemeinsames Filmprojekt seit über zwei Jahrzehnten realisieren.

Wie ‚Deadline‘ berichtet, werden Holmes und Jackson (47) die Hauptrollen übernehmen. Die Produktion soll noch in diesem Sommer in New York City beginnen, während die Arbeit an den nächsten beiden Teilen kurz danach fortgesetzt werden soll. Der Film folgt zwei Menschen, die versuchen, ihre Beziehung zu meistern, während sie versuchen, Familienleben und Karriere mit dem „Streben nach Liebe“ in Einklang zu bringen.

Zudem wird das Projekt als „charakterorientierte Dramödie“ beschrieben, in der sich junge Liebende als Erwachsene wiederfinden. Zu den weiteren Darstellern des Projekts gehören Mary-Louise Parker, Constance Wu Joe Tippett, John McGinty, Donald Webber Jr, Nathan Darrow, Johnna Dias-Watson und Jack Martin.

Holmes hat bereits bei Indie-Filmen wie ‚Alone Together‘, ‚Rare Objects‘ und ‚All We Had‘ Regie geführt. Sie und Jackson spielten beide in allen sechs Staffeln der Teenie-Dramaserie Dawson’s Creek mit. Holmes schrieb diese Woche auf Instagram: „Ich bin so dankbar, wieder mit so vielen meiner wunderbaren Freunde an diesem Film HAPPY HOURS arbeiten zu können. Und die Zusammenarbeit mit Josh nach so vielen Jahren ist ein Beweis für die Freundschaft.“