Stars Kim Kardashian gibt offenen emotionalen Einblick in Vorbereitung auf Staatsexamen

Kim Kardashian leaves the Gritti Palace Hotel 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2025, 11:00 Uhr

Kim Kardashian brach unter dem Druck des Lernens für ihre juristischen Prüfungen in Tränen aus.

Die 45-Jährige hatte zuletzt darauf hingearbeitet, Anwältin zu werden, enthüllte jedoch Anfang dieses Monats, dass sie den kalifornischen Bar-Test, das Staatsexamen, nicht bestanden habe. Nun hat sie einen offenen Blick hinter die Kulissen ihrer Vorbereitung geteilt.

Kim beschriftete ihr Instagram-Video mit den Worten: „Ich habe so viel von dieser Reise mit euch geteilt, und in diesem Sommer habe ich einige der letzten zwei Wochen des Lernens dokumentiert – die Höhen, die Tiefen und alles dazwischen.“ Trotz ihrer Enttäuschung plant Kim, weiterzukämpfen, um ihr Ziel zu erreichen. Sie fügte hinzu: „Am 7. November habe ich herausgefunden, dass ich den Bar nicht bestanden habe. Es war enttäuschend, aber es war nicht das Ende. Dieser Traum bedeutet mir zu viel, um ihn aufzugeben, also werde ich weiter lernen, weiter dazulernen und weiter für mich selbst da sein, bis ich es schaffe.“

Das Video beginnt mit der Skims-Gründerin, wie sie weinend auf ihrem Bett liegt, bevor es zu einem Zeitpunkt zwei Wochen vor der Prüfung zurückspult, die fünf einstündige Essayfragen, einen 90-minütigen Praxistest und 200 Multiple-Choice-Fragen umfasst. In Clips ist zu sehen, wie der ‚Kardashians‘-Star Fälle durchgeht, mit Professoren arbeitet und lernt. Kim, die nach einer Rückenverletzung mit einigen „Bandscheibenproblemen“ zu kämpfen hatte, begann sogar davon zu träumen, während der Prüfung Punkte zu verlieren. Schließlich überkamen sie die Emotionen, und sie brach zusammen, als sie im Video sagte: „Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, einen Schritt voraus zu sein, passiert etwas, das mich davon abzuhalten versucht. Ein Teil von mir will einfach aufhören. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn wird explodieren, und ich habe noch so viel vor mir.“

Doch während ihre vier Kinder, die sie mit Ex-Mann Kanye West hat, im Urlaub waren, nutzte die ‚All’s Fair‘-Schauspielerin die gewonnene Zeit zum Lernen und fühlte sich vor der Prüfung „wirklich gut“. Sie sagte in Aufnahmen vom Tag vor der Prüfung: „Ich fühle mich wirklich gut bei allem. Mein Körper fühlt sich gut an – viel besser als in den letzten Tagen. Ich fühle mich gut, wirklich vorbereitet.“

Kim hatte zuvor auf Instagram offenbart, dass sie die Prüfung nicht bestanden hat. Sie schrieb:

„Sechs Jahre in dieser juristischen Reise und ich bin immer noch dabei, bis ich den Bar bestehe. Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur mehr Lernen und noch mehr Entschlossenheit. Danke an alle, die mich bisher unterstützt und ermutigt haben. Nicht zu bestehen ist kein Scheitern – es ist Treibstoff. Ich war so nah dran, die Prüfung zu bestehen, und das motiviert mich nur noch mehr.“